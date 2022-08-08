ABD’den Ukrayna’ya 1 milyar dolarlık silah yardımı

Blinken, bu çabaların parçası olarak ABD Başkanının yetkisi doğrultusunda, Amerikan ordusundan Ukrayna için tek seferde yapılacak en büyük silah ve teçhizat yardımının gönderilmesine izin verdiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı açıklamada Ağustos 2021'den bu yana ABD'nin Ukrayna'ya 18 defada toplam 9,8 milyar dolarlık silah ve mühimmat sağladığını, en son yapılacak 1 milyar dolarlık yardımın ise tek seferdeki en büyük yardım paketi olacağını kaydetti.