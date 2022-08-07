İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de elektrik sıkıntısı nedeniyle sağlık hizmetleri 48 saat içinde durabilir

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne üçüncü gününde devam eden saldırılarında ölü sayısının 32'ye, yaralı sayısının 275'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı. Gazze'den atılan roketler sonucundaysa İsrail tarafında henüz bir can kaybı yaşanmadı.

İsrail'in girişlerini kontrol ettiği abluka altındaki Gazze'ye ulaşan yakıtı da bu dönemde kesmişti.



