Gazze'de ölü sayısı yükseliyor! İsrail'in saldırılarında 6'sı çocuk 32 kişi hayatını kaybetti



GAZZE'DEN KUDÜS YÖNÜNE ROKET

İsrail'in saldırılarının üç gündür devam ettiği Gazze'den roketler atıldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Kudüs çevresindeki bölgede saldırı sirenleri çaldı. İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, yaptığı yazılı açıklamada, Kudüs ve Gazze Şeridi yakınlarındaki Sderot yönünde roketler fırlattıklarını duyurdu. Kudüs veya çevresinde isabet eden bir roket veya can kaybı henüz bildirilmedi.

Gazze yakınlarındaki Sderot kentine ve Eshkol beldesine iki roket isabet ettiği, olayın hasara yol açtığı, yaralanan olmadığı belirtildi.