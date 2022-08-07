Gazze'de ölü sayısı yükseliyor! İsrail'in saldırılarında 6'sı çocuk 32 kişi hayatını kaybetti

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir, İsrail polisinin yoğun güvenlik önlemleri altında işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail polisi, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerin dini bayramı Tisha B'Av nedeniyle Aksa'nın bulunduğu Eski Şehir bölgesinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya giren İsrail polisi, avluda bulunan Müslümanları zor kullanarak buradan uzaklaştırdı. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın kapılarında demir barikatlar kurarak Müslümanların girişini engelledi. İsrail polisinin eşliğinde Yahudi yerleşimciler gruplar halinde Mağaribe Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazı Yahudi yerleşimciler, Aksa içinde yere yatarak dini ritüellerini yerine getiriyor.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudi yerleşimci sayısının 1000'e ulaştığını paylaştı.
Likud Partisinin eski Milletvekili Yehudah Glick'in de Aksa'ya baskın düzenleyenler arasında yer aldığı belirtildi.
Fanatik Yahudilerin baskınını takip eden AFP foto muhabiri Filistinli Ahmed Garabli'nin polis tarafından darbedilerek gözaltına alındığı ancak daha sonra serbest bırakıldığı bildirildi. İsrail polisinin, Yahudi yerleşimcilerin Aksa baskınını izleyen diğer Filistinli gazetecileri de tartakladığı, Al Mayadeen Televizyonu kameramanı Muhammed Şükrü Uşşu'yu darbettiği, ekipmanına zarar verdiği ve gözaltına aldığı aktarıldı.