Avrupa adeta can çekişiyor! Enerji krizi bilançosu büyümeye devam ederken şimdi de su kesintisi korkusu yaşıyor

Avrupa'ya kış gelmeden felaket çöktü. Sıcaklıklar rekor üzerine rekor kırıyor. Son 92 yılın en sıcak dönemi yaşanıyor. Kıtanın çoğu kuraklık için kırmızı alarma geçti. Bölgedeki su eksikliği tarımı tehdit etmeye başladı. Rusya'nın gazı kısması nedeniyle enerji kıtlığı yaşamamak için tasarruf tedbirlerine başlayan Avrupa'da hükümetler şimdi de su tasarrufu konusuna kafa yoruyor.
ACİL PLAN DEVREDE
Avrupa Birliği gaz kullanımını durdurmaya yönelik acil durum planını Polonya ve Macaristan'ın karşı oy kullanmasına rağmen cuma günü onayladı. Plan, gelecek hafta başında yürürlüğe giriyor. Buna göre, tüm AB ülkeleri bu kış gaz kullanımını gönüllü olarak yüzde 15 oranında azaltacak.
ŞİMDİ DE SU KESİNTİSİ!
Bir taraftan enerji kıtlığı yaşayan kıtanın birçok ülkesinde sıcaklıklar 40 dereceyi aştı. Fransa'da son 63, İngiltere 87, Portekiz'de 92 yılın en sıcak temmuz ayı yaşanıyor. Dereler kururken, hayvan sürüleri susuzluktan ölmeye başladı. Avrupa ülkeleri teker teker 'su kıtlığı' ilan ediyor. Kuraklıkla baş etmek için kriz birimleri kuruyor. Yağmurun olmaması, şeker pancarı ve mısır gibi mahsuller ile tarla sebzeleri ve patates gibi ürünleri yetiştirmeyi zorlaştırıyor. Avrupa'nın bazı bölgelerindeki çiftçiler tüm mahsullerini kaybetme riskiyle karşı karşıya. İspanya'daki çiftçiler, sıcak hava dalgalarının 2022-2023 sezonunda zeytinyağı üretimini yaklaşık üçte bir oranında azaltabileceğini belirtiyor. Aşırı sıcak ve yağış eksikliği nedeniyle devam eden durumun önümüzdeki 15 gün içinde daha da kötüleşeceği tahmin ediliyor. Ülkelerde su tasarrufu önlemleri tartışılıyor. Önlem alınmazsa su kesintilerinin başlayacağı söyleniyor. Kuraklıklar, hidroelektrik enerji üretimini de azaltıyor.