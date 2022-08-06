Biden’ın Kovid-19 testi negatif çıktı

ABD Başkanı Joe Biden'a 30 Temmuz'da yapılan Covid-19'un testinin de pozitif çıkmasının ardından yeniden karantinaya girmişti. Biden'ın doktoru Kevin O'Connor yayınladığı mektupta, Biden'a yapılan son Covid-19 testinin negatif çıktığını ifade ederek, ikinci bir negatif teste kadar Biden'ın Beyaz Saray'da kendini tecrit edeceğini söyledi.