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    • Dünya
    • 04.08.2022 17:42
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    • 04.08.2022 18:19
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    Zelenskiy eşcinsel evliliğe yeşil ışık yaktı: Üzerinde çalışıyoruz

    Ukrayna'da halen savaş devam ederken Zelenskiy'nin gündemi ise bambaşka! Zelensky ve eşi Olena Zelenska'nın magazine verdikleri poz, hem ses getirmiş hem de eleştirilere neden olmuştu. Bu kez Zelensky yönetimi eşcinsel evliliği gündeme aldı. Sıkıyönetim altında anayasa değişikliği yapılamayacağı için şimdilik yasal bir düzenlemenin imkansız olduğunu belirten Zelenskiy, "Bütün insanların hak ve özgürlükleri eşittir. Eşcinsel çiftlere resmi sivil birliktelik imkânı verilmesi için çeşitli yasal seçenekler üzerinde çalışıyoruz.” dedi.

    Zelenskiy eşcinsel evliliğe yeşil ışık yaktı: Üzerinde çalışıyoruz

    6 ayı geride bırakmak üzere olan savaşta Ukrayna ve Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, büyük bir direniş ve kenetlenme sergiledi.

    POZLARI ELEŞTİRİLMİŞTİ

    Son dönemde ise Zelenskiy, bazı söylem ve adımları ile tepki alıyor. Magazine poz vermeleri eleştirildi Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska'nın magazine verdikleri poz, hem ses getirmiş hem de eleştirilere neden olmuştu.

    EŞCİNSEL EVLİLİK YASAL OLSUN MU?

    Bu kez Zelenskiy yönetimi eşcinsel evliliği gündeme aldı.

    Geçtiğimiz hafta eşcinsel evliliğin yasallaşması için aktivistler, 25 bin imza toplayarak taleplerini Cumhurbaşkanı Zelensky'e iletti.

        Ukrayna Cumhurbaşkanı'ndan eşcinsellere olumlu cevap geldi. Zelensky, eşcinsel çiftlere yasal evlilik imkanı verilebileceğini söyledi.

        Sıkıyönetim altında anayasa değişikliği yapılamayacağı için şimdilik yasal bir düzenlemenin imkansız olduğunu belirten Zelensky, "Bütün insanların hak ve özgürlükleri eşittir. Eşcinsel çiftlere resmi sivil birliktelik imkânı verilmesi için çeşitli yasal seçenekler üzerinde çalışıyoruz." dedi.
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