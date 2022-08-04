6 ayı geride bırakmak üzere olan savaşta Ukrayna ve Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, büyük bir direniş ve kenetlenme sergiledi.

POZLARI ELEŞTİRİLMİŞTİ

Son dönemde ise Zelenskiy, bazı söylem ve adımları ile tepki alıyor. Magazine poz vermeleri eleştirildi Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska'nın magazine verdikleri poz, hem ses getirmiş hem de eleştirilere neden olmuştu.