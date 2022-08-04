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    • Dünya
    • 05.08.2022 00:21
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    • 05.08.2022 00:36
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    Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'lı teröristlerden Azez'e roketli saldırı! Siviller yaralandı

    Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapmayı planladığı harekat öncesi eli kanlı terör örgütü YPG/PKK'nın adeta biti kanlandı. Tel Rıfat'ta varlık gösteren hain teröristler muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine roketlerle saldırdı. Alçak saldırıda 3 sivil yaralandı.

    YPG/PKK’lı teröristlerden Azez’e roketli saldırı!

    YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği Tel Rıfat ilçesini boşaltmaları gerekirken bölgede varlığını sürdürerek çevresindeki yerleşimlere saldırılarına devam ediyor.

    Teröristler, ülkenin kuzeyindeki Azez ilçesine gece saatlerinde 3 roket saldırısı düzenledi.

    Terör saldırısında yaralanan 3 sivil, Azez'deki hastanelere nakledilerek tedavi altına alındı.



    TEL RIFAT'TAKİ DURUM
    YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti.

    Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.



    YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

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    YPG/PKK’lı teröristlerden Azez’e roketli saldırı!
    Haberler Dünya Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'lı teröristlerden Azez'e roketli saldırı! Siviller yaralandı
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