Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'lı teröristlerden Azez'e roketli saldırı! Siviller yaralandı

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği Tel Rıfat ilçesini boşaltmaları gerekirken bölgede varlığını sürdürerek çevresindeki yerleşimlere saldırılarına devam ediyor.
Teröristler, ülkenin kuzeyindeki Azez ilçesine gece saatlerinde 3 roket saldırısı düzenledi.
Terör saldırısında yaralanan 3 sivil, Azez'deki hastanelere nakledilerek tedavi altına alındı.
YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.