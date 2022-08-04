Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'lı teröristlerden Azez'e roketli saldırı! Siviller yaralandı





YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.



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