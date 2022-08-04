Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Erdoğan görüşmesi öncesi kritik hamle

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Soçi'de yapacağı görüşme öncesi Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda Rus-Türk ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu, Dağlık Karabağ'daki durumun görüşüldüğü ve üçlü anlaşmanın tüm hükümlerinin acilen yerine getirilmesi gerektiğine vurgu yapıldığı kaydedildi.

PESKOV: "TAHIL ANLAŞMASI UMARIZ AYNI VERİMLİLİKLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDER"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gündeme dair gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna tahılının sevkiyatına değindi. Türkiye başka olmak üzere Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından koordine edilen mekanizmanın işleyişi hakkında konuşan Peskov, "Ukrayna limanlarında biriken tahılın ihracatını desteklemek için kurulan bu mekanizma tek seferlik bir süreci kapsamıyor. Umarız aynı verimlilikle çalışmaya devam eder" dedi.

Ukrayna tahılının dünyaya sevkiyatı ile ilgili üç ülke ve BM arasında imzalanan anlaşmanın sorunların çözümüne dair iyi bir örnek teşkil ettiğini belirten Peskov, "Bu anlaşma tüm tarafların çıkarlarını dikkate alınarak çok zor konuların çözülebileceğine dair güzel bir örnek oldu. Bu durumda BM Genel Sekreteri Guterres'in ve tabii ki Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli katkıları var" şeklinde konuştu.



