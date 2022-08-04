Kuzey Kore: ABD ve Batı, savaş suçlarının bedelini ağır ödeyecekler

ABD'nin yanı sıra İngiliz kuvvetlerinin de Afganistan'da insan hakkı ihlallerine imza attığı vurgulanan açıklamada, "ABD ve Batılı ülkelerin tüm dünyada sivillere yönelik soykırım da dahil olmak üzere açık insan hakları ihlalleri yaptıkları bilinen bir gerçektir" ifadeleri kullanıldı.

ÇARPICI SURİYE ÖRNEĞİ

Açıklamada ayrıca, "Mart 2019'da Suriye'de bir köye hava saldırıları düzenleyen ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca sivili katleden ABD Silahlı Kuvvetlerinin, vahşeti örtbas etmek için bölgeyi buldozerle doldurduğu" ifadeleri kullanılarak uluslararası kamuoyunun söz konusu olayı hala hatırladığı kaydedildi.