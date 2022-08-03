Ukrayna 'çalıntı tahıl' taşıdığı iddia edilen Suriye bandıralı geminin Lübnan'dan ayrılmasına tepki gösterdi!





Geminin Kırım Yarımadası'ndan tahıl yüklediğine dair bir fotoğraf paylaşan Ostash, Ukrayna tarafı olarak yasal açıdan daha fazla belge temin etmeye çalışacaklarını belirtti.

Kiev'in talebi ve şikayetleri üzerine Lübnan yargısı Trablusşam Limanı'na demirleyen geminin 72 saatte kadar hareket etmesini yasaklamıştı.