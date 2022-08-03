Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 03.08.2022 13:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.08.2022 13:09
    ABONE OL

    Kabe'de aylar sonra bir ilk! Mescid-i Haram'da 2,5 yıl sonra bariyerler kalktı

    Koronavirüs pandemisinin etkisini kaybetmesiyle birlikte Müslümanların kıblesi Kabe'de de hayat normale dönüyor. Suudi Arabistan’da 2,5 yıl aradan sonra Covid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde Kabe’nin etrafına yerleştirilen bariyerlerin kaldırılması ile Müslümanların yeniden Kabe’ye dokunmasına izin verildi.

    Kabe’de aylar sonra bir ilk! Hepsi kaldırıldı

    Haremeyn İşleri Başkanlığı, umre mevsiminin başlamasıyla eş zamanlı olarak Kabe'yi çevreleyen bariyerlerin kaldırıldığını duyurdu.

    Haremeyn İşleri Başkanlığının sosyal medya hesabında, "Kabe'yi çevreleyen koruyucu bariyerler kaldırılmaya başlandı." ifadesiyle, bariyerleri kaldırma çalışmalarından görseller paylaşıldı.

    Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi (Haremeyn) İşleri Genel Başkanı ve Kabe imamı Abdurrahman es-Sudeysi de yaptığı yazılı açıklamada, "umre mevsiminin başlamasıyla birlikte Kabe'yi çevreleyen bariyerlerin kaldırılmasının onaylandığını" belirtti.

    Sudeysi, Kabe'nin etrafındaki bariyerlerin kaldırılması kararının özellikle umre döneminde Mescid-i Haram'da yaşanan yoğunlukta Müslümanların ibadetlerini yerine getirmesini kolaylaştıracağını ifade etti.

    Suudi Arabistan yönetimi, Kabe'nin etrafına bariyerleri ilk kez Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 1 Temmuz 2020'de koymuştu. Kovid-19 salgınının seyrine göre dönem dönem kaldırılıp yeniden konulan bariyerler, 2022 hac mevsiminde de Kabe'nin çevresinde mevcuttu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kapısını açanın bile kapısını açanı var
    Haberler Dünya Kabe'de aylar sonra bir ilk! Mescid-i Haram'da 2,5 yıl sonra bariyerler kalktı
        SON DAKİKA