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    • Dünya
    • 02.08.2022 16:34
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    • 02.08.2022 16:34
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    Çin-Tayvan gerginliği Yeni Zelanda'yı alarma geçirdi: Tiktok'u silin

    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret planı ABD-Çin arasındaki tansiyonu yükseltmiş durumda. Bölgedeki birçok ülke de alarma durumuna geçti. Yeni Zelanda, milletvekillerinden Çin'in verilerine ulaşabileceği gerekçesiyle TikTok'u silmelerini istedi.

    Alarm zilleri çalıyor: Tiktok’u silin çağrısı

    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası bir Tayvan ziyareti Çin-Tayvan gerilimi artırmış durumda. "Pelosi Tayvan'a gidecek mi?' sorusu ABD ile Çin arasında restleşmeye neden olurken, tüm dünya Pelosi'nin uçağına kilitlendi.

    EGEMENLİĞE ZARAR VERECEK
    Bu iddialar üzerinde Çin'den birkaç gündür ABD'ye tehdit mesajları gidiyor. Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin Çin'in egemenliğine zarar vereceğini söyledi.

    'TİKTOK'U SİLİN' ÇAĞRISI
    Günlerdir devam eden bu restleşme Pasifik'teki diğer ülkeleri de endişelendirdi. Bu ülkelerden biri de Yeni Zelanda oldu. Yeni Zelanda, milletvekillerinden Çin'in verilerine ulaşabileceği gerekçesiyle TikTok'u silmelerini istedi.

    Meclis sözcüsü, ayrıca güvenlik endişeleri nedeniyle uygulamayı kesinlikle meclis cihazlarında kullanmamalarını söyledi.

    GÜVENLİK AÇIĞINA NEDEN OLUYOR
    Geçen hafta da Meclis Başkanı Trevor Mallard, tüm partilere milletvekillerinin meclis telefonlarında ve cihazlarında TikTok'u kullanmamaları için çağrıda bulunmuştu.

        Yapılan açıklamada "Bu şekilde cihazlarınızdaki verilere TikTok'un sahibi ByteDance ve Çin hükümetinin erişme ihtimali var. Bu da güvenlik açığına neden oluyor" denildi.

        BİRKAÇ POLİTİKACININ HESABI VAR
        Parlamento servisinden gelen mesaj, uygulamanın tamamen silinmesini şiddetle tavsiye edildi. Ancak yine de milletvekilleri inatla uygulamayı indirecekse bu defa da milletvekilerinin verdikleri izinlerden emin olmaları konusunda uyarı geldi.

        Yeni Zelanda'da birkaç politikacının TikTok hesabı var. Hesaplarını kapatıp kapatmayacakları şu an için bilinmiyor.

            GÜVENLİK ENDİŞESİ YAYILIYOR
            TikTok'un veri elde etmesiyle ilgili çok uzun süredir iddialar ortada dolaşıyor. TikTok'un güvenliği ve Çin hükümetine yakınlığı konusunda endişeleri olan ülkeler sıklıkla uygulamanın engellenmesini gündeme getiriyor.

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