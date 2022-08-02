Çin-Tayvan gerginliği Yeni Zelanda'yı alarma geçirdi: Tiktok'u silin

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası bir Tayvan ziyareti Çin-Tayvan gerilimi artırmış durumda. "Pelosi Tayvan'a gidecek mi?' sorusu ABD ile Çin arasında restleşmeye neden olurken, tüm dünya Pelosi'nin uçağına kilitlendi.
EGEMENLİĞE ZARAR VERECEK
Bu iddialar üzerinde Çin'den birkaç gündür ABD'ye tehdit mesajları gidiyor. Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin Çin'in egemenliğine zarar vereceğini söyledi.
'TİKTOK'U SİLİN' ÇAĞRISI
Günlerdir devam eden bu restleşme Pasifik'teki diğer ülkeleri de endişelendirdi. Bu ülkelerden biri de Yeni Zelanda oldu. Yeni Zelanda, milletvekillerinden Çin'in verilerine ulaşabileceği gerekçesiyle TikTok'u silmelerini istedi.
Meclis sözcüsü, ayrıca güvenlik endişeleri nedeniyle uygulamayı kesinlikle meclis cihazlarında kullanmamalarını söyledi.
GÜVENLİK AÇIĞINA NEDEN OLUYOR
Geçen hafta da Meclis Başkanı Trevor Mallard, tüm partilere milletvekillerinin meclis telefonlarında ve cihazlarında TikTok'u kullanmamaları için çağrıda bulunmuştu.