Çin-Tayvan gerginliği Yeni Zelanda'yı alarma geçirdi: Tiktok'u silin

'TİKTOK'U SİLİN' ÇAĞRISI

Günlerdir devam eden bu restleşme Pasifik'teki diğer ülkeleri de endişelendirdi. Bu ülkelerden biri de Yeni Zelanda oldu. Yeni Zelanda, milletvekillerinden Çin'in verilerine ulaşabileceği gerekçesiyle TikTok'u silmelerini istedi.