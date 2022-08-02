ABD operasyonlarının imza füzesi R9X Hellfire! Eymen el-Zevahiri 'altı bıçaklı ninja'dan kaçamadı

ABD'nin gerçekleştirdiği operasyonda öldürülen El Kaide lideri Eymen el-Zevahiri, 11 Eylül saldırılarının faillerinden biriydi. El-Zevahiri yerine geçtiği Usame Bin Ladin'in ardından örgüt üyelerine sesli ve görüntülü video mesajlarla ulaştı. Uzun süre köşe bucak saklanan El-Zevahiri, altı bıçaklı ninja füzesinin kullanıldığı operasyonda öldürüldü.
25 MİLYON DOLARLIK ÖDÜLLE ARANIYORDU
ABD'nin başına 25 milyon dolarlık ödül koyduğu Zevahiri, El Kaide terör örgütünün ana stratejistiydi. Mısırlı bir cerrah olan Zevahiri, 11 Eylül saldırılarının da düzenleyicileri arasındaydı. Bin Ladin'in 2011'de öldürülmesinin ardından örgütün başına geçti.
Verilen bilgiye göre cumartesi akşamı evde sadece El Kaide lideri vardı. Zevahiri, balkona adım attığı sırada, insansız hava aracından iki Hellfire füzesi ateşlendi. Büyük bir patlama sesi duyuldu.
ABD Başkanı Joe Biden, başarılı olarak nitelendirdiği operasyonda sivil can kaybı olmadığını açıkladı.