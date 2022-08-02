ABD operasyonlarının imza füzesi R9X Hellfire! Eymen el-Zevahiri 'altı bıçaklı ninja'dan kaçamadı

R9X HELLFIRE KULLANILDI

ABD Merkez Komutanlığı Zevahiri suikastını gerçekleştirmek için kullanılan silahı açıklamadı. Ancak askeri uzmanlara göre bu silah; yüksek profilli hedefleri düşürmek için patlayıcı yerine açılan kılıçların kullanıldığı 'Hellfire R9X Ninja' füzesi.

Üst düzey bir ABD'li yetkili de verdiği resmi olmayan demeçte, terör örgütü liderinin, evinin balkonunda yürürken, bir drone tarafından ateşkenen iki Hellfire R9X füzesi ile vurulduğunu söyledi.