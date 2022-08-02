ABD ile Çin arasında kılıçlar çekildi! Çin'in BM Daimi Temsilcisinden, Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretine tepki

Zhang, "Tayvan, ülkemin herhangi bir ülkeyle ilişkilerinde kırmızı çizgidir. Bu konuda kati bir tavır alıyoruz ve ülkemizin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunmak için mümkün olan her şeyi yapmaya kararlıyız." dedi.

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