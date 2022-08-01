Suudi Arabistan'la eğitimde yeni dönem: Kapatılan Türk okulları yeniden açılıyor

Suudi Arabistan'da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet yürüten Türk okulları yeniden hizmet vermeye başlayacak.

KADEMELİ OLARAK KAPATILDI

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan yönetiminin kararıyla başkent Riyad ve diğer vilayetlerde faaliyet gösteren Türk okullarının, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonu itibarıyla kademeli olarak kapatıldığı hatırlatıldı.