Son dakika: ABD'den Afganistan'da operasyon! El Kaide elebaşlarından Eymen El - Zevahiri öldürüldü





ABD'DEN BAŞINA BÜYÜK ÖDÜL

11 Eylül saldırılarından bu yana ABD Dışişleri Bakanlığı, Eymen El-Zevahiri'nin yakalanmasını sağlayacak bilgi veya istihbarat için 25 milyon dolar ödül verileceğini duyurmuştu.

Usame Bin Ladin'in 2011'de ölümünün ardından El Kaide'yi devralan El-Zevahiri, Fransa, Hollanda ve İsviçre'nin yanı sıra Mısır ve Fas'ı da başörtüsü karşıtı politikaları nedeniyle 'İslam düşmanları' diye nitelendirerek tehdit etmişti.

Ayrıca Pakistan ve Bangladeş hükümetlerini eleştirerek onları "bizimle savaşan düşmanları" savunmakla suçlamıştı.