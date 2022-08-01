Son dakika: ABD'den Afganistan'da operasyon! El Kaide elebaşlarından Eymen El - Zevahiri öldürüldü

ABD, Afganistan'da yaptığı operasyonda El Kaide lideri Eymen El Zevahiri'yi öldürdü.
Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkiliye dayandırılarak yapılan açıklamada, "Hafta sonu ABD, Afganistan'daki önemli bir El-Kaide hedefine karşı terörle mücadele operasyonu düzenledi. Operasyon başarılı oldu ve sivil can kaybı olmadı" ifadeleri kullanıldı.
İNSANSIZ HAVA ARACI İLE VURULDU İDDİASI
ABD medyası, operasyondan bilgisi olan kaynaklara dayanarak, operasyonda El-Kaide lideri Eymen Zevahiri'nin insansız hava aracı saldırısı ile öldürüldüğü iddialarını paylaştı.
(El Kaide lideri Eymen El Zevahiri'nin öldürüldü yer)