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    • Dünya
    • 02.08.2022 00:45
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    • 02.08.2022 01:50
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    Son dakika: ABD'den Afganistan'da operasyon! El Kaide elebaşlarından Eymen El - Zevahiri öldürüldü

    ABD'nin Afganistan'da yaptığı operasyonda El Kaide elebaşlarından Eymen El- Zevahiri öldürüldü. Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkiliye dayandırılan açıklamada "Hafta sonu ABD, Afganistan'daki önemli bir El-Kaide hedefine karşı terörle mücadele operasyonu düzenledi. Operasyon başarılı oldu ve sivil can kaybı olmadı" ifadelerine yer verildi.

    El Kaide lideri öldürüldü

    ABD, Afganistan'da yaptığı operasyonda El Kaide lideri Eymen El Zevahiri'yi öldürdü.

    Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkiliye dayandırılarak yapılan açıklamada, "Hafta sonu ABD, Afganistan'daki önemli bir El-Kaide hedefine karşı terörle mücadele operasyonu düzenledi. Operasyon başarılı oldu ve sivil can kaybı olmadı" ifadeleri kullanıldı.



    İNSANSIZ HAVA ARACI İLE VURULDU İDDİASI
    ABD medyası, operasyondan bilgisi olan kaynaklara dayanarak, operasyonda El-Kaide lideri Eymen Zevahiri'nin insansız hava aracı saldırısı ile öldürüldüğü iddialarını paylaştı.

    (El Kaide lideri Eymen El Zevahiri'nin öldürüldü yer)



        BIDEN AÇIKLAMA YAPACAK
        ABD Başkanı Joe Biden'ın, yerel saat ile 19.30'da Beyaz Saray'ın balkonundan konuyla ilgili açıklama yapacağı aktarıldı.



        Taliban, ABD'nin yaptığı saldırının Doha Anlaşması'na aykırı olduğunu duyurdu.

        BÖLGEDEKİ DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK
        Askeri Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, konuya ilişkin A Haber ekranlarında açıklamalarda bulundu.

        Başbuğ, "ABD'nin Afganistan'da gerçekleştirdiği bu operasyon bölgedeki dengeleri değiştirecek" ifadelerini kullandı.



        2011'DE ÖRGÜTÜN BAŞINA GEÇMİŞTİ
        71 yaşındaki Zevahiri, Mayıs 2011'de Usame bin Ladin'in öldürülmesiyle birlikte El Kaide'nin yeni lideri olmuştu.



            ABD'DEN BAŞINA BÜYÜK ÖDÜL
            11 Eylül saldırılarından bu yana ABD Dışişleri Bakanlığı, Eymen El-Zevahiri'nin yakalanmasını sağlayacak bilgi veya istihbarat için 25 milyon dolar ödül verileceğini duyurmuştu.

            Usame Bin Ladin'in 2011'de ölümünün ardından El Kaide'yi devralan El-Zevahiri, Fransa, Hollanda ve İsviçre'nin yanı sıra Mısır ve Fas'ı da başörtüsü karşıtı politikaları nedeniyle 'İslam düşmanları' diye nitelendirerek tehdit etmişti.

            Ayrıca Pakistan ve Bangladeş hükümetlerini eleştirerek onları "bizimle savaşan düşmanları" savunmakla suçlamıştı.

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