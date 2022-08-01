Kosova-Sırbistan gerginliği sonrası Mitrovica'da sessizlik hakim! Karar 1 ay ertelendi

- Dünya
- 01.08.2022 11:13
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- 01.08.2022 11:24
Ülkenin Jarinje Sınır Kapısı yakınlarında araçlarla kurulan barikatların durduğu kaydedildi.
SIRBİSTAN-KOSOVA GERGİNLİĞİ
Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğinin bildirilmesi üzerine Kosova'daki Sırplar, dün akşam ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmıştı.
Kosova'da siren sesleri duyulurken, ülke polisi bazı yerlerden silah sesleri geldiğini ancak kimsenin yaralanmadığını bildirmişti.
Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.
Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.