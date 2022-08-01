Abdülhamid Han'ın seferi Yunan'ın eteklerini tutuşturdu: Teyakkuza geçtiler

Bu gelişme gemiyi 9 Ağustos'ta bekleyen Rum ve Yunan ikilisi için soğuk duş etkisi yaparken Yunan medyası haberi manşetten duyurdu.

Komşu basını bu gelişme sonrası Yunan ordusunun teyakkuza geçtiğini ve gemiyi yakından takip ettiğini yazdı.

ATİNA TEYAKKUZ HALİNDE

CNN Greece bu gelişme üzerine Atina'nın teyakkuz halinde olduğunu ve hükümetin her türlü olasılığa karşı hazırlık yaptığını duyurdu.

Ta Nea gazetesi bu gelişmeyi 'Türkiye'nin tehlikeli yanlışları' başlığı ile manşetten gördü.