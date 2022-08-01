Abdülhamid Han'ın seferi Yunan'ın eteklerini tutuşturdu: Teyakkuza geçtiler

Abdülhamid Han sondaj gemisinin dün denize açılması Yunan basınında geniş yer buldu. Yunan ordusu ve Atina'nın teyakkuza geçtiğini yazan komşu basını Abdülhamid Han'ın rotasını da sayfalarına taşıdı.
Öte yandan Abdülhamid Han'ı, uydu üzerinden deniz seyrüsefer bilgileri veren sitelerden takip eden Yunan ve Rum medyası dün sabah da alarm haberleri vermeye başlamıştı.
RUM VE YUNAN'A SOĞUK DUŞ
Mersin Taşucu limanında son hazırlıklarını yapan Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han dün denize açılarak KKTC ile Mersin arasına demirledi.
Bu gelişme gemiyi 9 Ağustos'ta bekleyen Rum ve Yunan ikilisi için soğuk duş etkisi yaparken Yunan medyası haberi manşetten duyurdu.
Komşu basını bu gelişme sonrası Yunan ordusunun teyakkuza geçtiğini ve gemiyi yakından takip ettiğini yazdı.
ATİNA TEYAKKUZ HALİNDE
CNN Greece bu gelişme üzerine Atina'nın teyakkuz halinde olduğunu ve hükümetin her türlü olasılığa karşı hazırlık yaptığını duyurdu.
Ta Nea gazetesi bu gelişmeyi 'Türkiye'nin tehlikeli yanlışları' başlığı ile manşetten gördü.
HEDEFİNİ AÇIKLADILAR
Bir başka Yunan gazetesi Kathimerini ise Ankara'nın sondaj gemisi ile siyaset yaptığını öne sürdü.
Gazetenin İngilizce edisyonunda yer alan haberde geminin hedefinin Başkan Erdoğan tarafından açıklanacağının altı çizildi.