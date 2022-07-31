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    • Dünya
    • 31.07.2022 20:48
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    • 31.07.2022 20:48
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    Suriye'nin doğusundaki Rakka'da YPG/PKK zulmü! 16 medya çalışanı alıkonuldu

    Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin doğusunda bulunan Rakka ilinde 30 Temmuz'da 16 yerel medya çalışanını alıkoyduğu bildirildi. Öte yandan sözde müttefik ABD'nin ise bölgedeki terör unsurlarına verdiği destek de devam ediyor.

    YPG/PKK, 16 medya çalışanını alıkoydu!

    Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen Suriye İnsan Hakları Ağı'ndan (SNHR) yapılan yazılı açıklamaya göre, SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK, işgalinde tuttuğu Rakka ilinde 30 Temmuz'da 16 yerel medya çalışanını alıkoydu.



    Basın çalışanlarının korunması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, örgütün "casusluk" suçlamasını öne sürerek alıkoyduğu yerel medya çalışanlarının derhal serbest bırakılması istendi.



    BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ORTADAN KALDIRMAK İSTİYORLAR
    Medya mensuplarının YPG/PKK'lı teröristler tarafından alıkonulmasını kınayan ağ, örgütün işgalinde tuttuğu bölgelerde basın özgürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik adımlar attığına vurgu yaptı.
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        Haberler Dünya Suriye'nin doğusundaki Rakka'da YPG/PKK zulmü! 16 medya çalışanı alıkonuldu
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