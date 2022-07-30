Irak'ta Sadr destekçileri yine Meclis'i bastı

Sadrcılar 27 Temmuz'da da Sudani'yi protesto etmek amacıyla yaptığı gösteriler sırasında Yeşil Bölge'yi basarak meclis binasına girmişti. Sadr destekçileri burada İran'a karşı sloganlar atmıştı.

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