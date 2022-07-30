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    Avrupa enerji krizine sürüklendi! Tasarruf planları devreye girdi ışıklar kesildi, sıcak duş hayal oldu

    Rusya-Ukrayna Savaşı, Avrupa’yı enerji krizine sürükledi! Doğalgaz ve elektik zamları nedeniyle tasarruf planları devreye girdi. Berlin’de 200’den fazla tarihi yapının ışıkları kesildi. “Sıcak suyla duş alınmayacak. Kaloriferler en fazla 20 derecede kalacak” denildi.

    Off Avrupa ’OFF’

    Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etti. Savaş, dünyayı hem gıda hem de enerji alanında krize sürükledi! Merkez ise Avrupa Birliği ülkeleriydi! Rus enerji devi Gazprom, Avrupa'ya 'gaz kesintisi' planını hayata geçirdi. Bunun üzerine AB ülkeleri sıkı tedbirler getirdi. Sanayi devi Almanya'nın başkenti Berlin'de 200 tarihi anıt ve binanın ışıkları kesildi! Belediye binası Tiergarten parkındaki Zafer Sütunu, Breitscheidplatz'daki Memorial Kilisesi ve Yahudi Müzesi gibi önemli tarihi binaların dün gece karanlığa gömülmesi dikkat çekti. Berlin'in çevreden sorumlu senatörü Bettina Jarasch, "Rusya'nın enerji tehditleri karşısında, enerjimizi olabildiğince dikkatli kullanmamız hayati önem taşıyor" dedi. Ekonomi Bakanı Robert Habeck ise acı gerçeği itiraf etti: Kasım'da doğalgazın ne kadara mal olacağını henüz söyleyemeyiz, ancak acı haber şu ki, kesinlikle hane başına birkaç yüz euro olacağı kesin.



    ARTIK SICAK DUŞ YOK
    Almanya Hannover'da da tedbirler gündeme geldi. 1 Ekim-31 Mart arası dışında kamu binalarında kaloriferlerin 20 santigrat derece tutulmasına ve lavabolarda sıcak su kullanılmamasına karar verildi. Yine spor salonlarında sıcak suyla duş alınmayacağı ve çeşmelerin kapatılacağı belirtildi.



    BİR KRİZ DE HAVADA
    Avrupa'da havayolu şirketlerinin grevleri de gündemden düşmedi. COVİD-19 salgınında yüzlerce havalimanı çalışanının işine son verildi. Tatil sezonunun başlamasıyla personel yetersizliği nedeniyle bagajlar kayboldu, uçuşlar iptal edildi. Buna bir de havayolu çalışanlarının grevleri eklenince, Avrupa kilitlendi! İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı yönetimi, yeterli personel alımı yapılamaması nedeniyle bilet satışlarına sınırlama getirdi. Almanya'da Lufthansa Havayolları, 20 bin çalışanın katıldığı grev nedeniyle bin uçuşu iptal etti! 134 bin yolcu grevden etkilendi.



        İŞTE DİĞER TEDBİRLER
        YUNANİSTAN: Klimalar 26 derecenin üzerinde çalıştırılmayacak.
        HOLLANDA: Marketlerdeki ışıklar belirli saatlerde söndürülecek. Buzdolapları orta derece çalıştırılacak.
        İTALYA: Kamu binalarında elektrik tasarrufu yapılacak. Klimalar çalıştırılmayacak.
        İSPANYA: Sokak ışıkları gece kullanılmayacak.
        İNGİLTERE: Çamaşır ve bulaşık makineleri dolmadan çalıştırılmayacak.

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        Haberler Dünya Avrupa enerji krizine sürüklendi! Tasarruf planları devreye girdi ışıklar kesildi, sıcak duş hayal oldu
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