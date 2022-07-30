Avrupa enerji krizine sürüklendi! Tasarruf planları devreye girdi ışıklar kesildi, sıcak duş hayal oldu

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etti. Savaş, dünyayı hem gıda hem de enerji alanında krize sürükledi! Merkez ise Avrupa Birliği ülkeleriydi! Rus enerji devi Gazprom, Avrupa'ya 'gaz kesintisi' planını hayata geçirdi. Bunun üzerine AB ülkeleri sıkı tedbirler getirdi. Sanayi devi Almanya'nın başkenti Berlin'de 200 tarihi anıt ve binanın ışıkları kesildi! Belediye binası Tiergarten parkındaki Zafer Sütunu, Breitscheidplatz'daki Memorial Kilisesi ve Yahudi Müzesi gibi önemli tarihi binaların dün gece karanlığa gömülmesi dikkat çekti. Berlin'in çevreden sorumlu senatörü Bettina Jarasch, "Rusya'nın enerji tehditleri karşısında, enerjimizi olabildiğince dikkatli kullanmamız hayati önem taşıyor" dedi. Ekonomi Bakanı Robert Habeck ise acı gerçeği itiraf etti: Kasım'da doğalgazın ne kadara mal olacağını henüz söyleyemeyiz, ancak acı haber şu ki, kesinlikle hane başına birkaç yüz euro olacağı kesin.