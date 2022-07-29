Festival görünümlü katliam! Faroe Adaları'ndaki Grindadrap etkinliğinde 100 şişeburunlu yunus öldürüldü





"EN AZ 120 YILDAN BU YANA ÖLDÜRÜLEN EN YÜKSEK ŞİŞEBURUNLU YUNUS RAKAMI"

Biri henüz anne karnında, biri de yavru olan 100 şişeburunlu yunusun öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, söz konusu sayının, en az 120 yıldan bu yana öldürülen en yüksek şişeburunlu yunus rakamı olduğu belirtildi.

Açıklamada, hayvanların avlanmasının tek kelimeyle utanç verici olduğu ve bunun hem Ada'da hem de uluslararası tepkiler çekeceğine işaret edildi.

Bazı canlılarda bot pervanelerinin neden olduğu kesikler olduğu vurgulanan açıklamada, festivale gösterilen uluslararası tepkinin görmezden gelindiğine işaret edildi.