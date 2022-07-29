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    • Dünya
    • 29.07.2022 12:32
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    • 29.07.2022 12:32
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    En yüksek seviye! Euro Bölgesi'nde enflasyon temmuzda rekor kırdı

    Euro Bölgesi'nde, temmuzda yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 8,9'a ulaştı. Böylece Euro Bölgesi'nde temmuz ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyesine ulaştı.

    Euro bölgesinde enflasyon krizi!

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayımladı.

    Buna göre, Euro Bölgesi'nde haziranda yüzde 8,6 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 8,9'a yükseldi.

    Avro Bölgesi'nde temmuz ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 39,7 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 9,8 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 4,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 3,7 ile hizmetler izledi.

    Enflasyon, temmuz ayında Almanya'da yüzde 8,5, İspanya'da yüzde 10,8, İtalya'da yüzde 8,4, Belçika'da yüzde 10,4, Yunanistan'da yüzde 11,5, Slovakya'da yüzde 12,8, Hollanda'da yüzde 11,6, Litvanya'da yüzde 20,8, Letonya'da yüzde 21 ve Estonya'da yüzde 22,7 seviyesinde ölçüldü.

    25 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ
    Böylece Avro Bölgesi'nde temmuz ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyesine ulaştı.

    Geçen aylarda da zirve yapan enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyrediyor.

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