Donetsk yönetiminden bomba Ukrayna iddiası: 40 Ukraynalı esir öldü!
Son dakika haberi! Ayrılıkçı Donetsk bölgesi yetkilileri Ukrayna'nın gerçekleştirdiği bir bombardıman sırasında esir tutulan 40 Ukrayna askerinin öldüğünü açıkladı. Hayatını kaybeden askerlerin Mariupol'de esir alınan Ukraynalı askerler olduğu belirtildi.
Ayrılıkçı Donetsk bölgesinin sözcüsü Daniil Bezsonov, Ukrana'nın bugün Olenivka kasabasındaki bir hapishaneyi hedef alması sonucu en az 40 Ukraynalı savaş esirinin öldüğünü ve 130 kişinin de yaralandığını söyledi.
Hayatını kaybeden askerlerin Mariupol'de esir alınan Ukraynalı askerler olduğu belirtildi.
AZOVSTAL FABRİKASI'NDA AYLARCA MAHSUR KALMIŞ
Ukraynalı askerler çetin çatışmaların yaşandığı Mariupol'deki çelik fabrikası Azovstal'da aylarca esir kalmış daha sonra teslim olarak Rus birlikleri tarafından esir alınmıştı.
RUS VEKİLLER İDAM EDİLMELERİNİ İSTEMİŞTİ
Esir alınan askerler için Ukrayna takas teklifinde bulunmuştu, Rus parlamentosundan milletvekilleri ile askerlerin 'savaş suçlusu' olduğunu belirterek idam edilmelerini istemişti.