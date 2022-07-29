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    • Dünya
    • 29.07.2022 11:35
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    • 29.07.2022 11:35
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    Donetsk yönetiminden bomba Ukrayna iddiası: 40 Ukraynalı esir öldü!

    Son dakika haberi! Ayrılıkçı Donetsk bölgesi yetkilileri Ukrayna'nın gerçekleştirdiği bir bombardıman sırasında esir tutulan 40 Ukrayna askerinin öldüğünü açıkladı. Hayatını kaybeden askerlerin Mariupol'de esir alınan Ukraynalı askerler olduğu belirtildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Donetsk yönetiminden bomba iddia!

    Ayrılıkçı Donetsk bölgesinin sözcüsü Daniil Bezsonov, Ukrana'nın bugün Olenivka kasabasındaki bir hapishaneyi hedef alması sonucu en az 40 Ukraynalı savaş esirinin öldüğünü ve 130 kişinin de yaralandığını söyledi.

    Hayatını kaybeden askerlerin Mariupol'de esir alınan Ukraynalı askerler olduğu belirtildi.

    AZOVSTAL FABRİKASI'NDA AYLARCA MAHSUR KALMIŞ


        Ukraynalı askerler çetin çatışmaların yaşandığı Mariupol'deki çelik fabrikası Azovstal'da aylarca esir kalmış daha sonra teslim olarak Rus birlikleri tarafından esir alınmıştı.

        RUS VEKİLLER İDAM EDİLMELERİNİ İSTEMİŞTİ
        Esir alınan askerler için Ukrayna takas teklifinde bulunmuştu, Rus parlamentosundan milletvekilleri ile askerlerin 'savaş suçlusu' olduğunu belirterek idam edilmelerini istemişti.

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        Haberler Dünya Donetsk yönetiminden bomba Ukrayna iddiası: 40 Ukraynalı esir öldü!
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