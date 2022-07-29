Avustralya Parlamentosu'nun ilk başörtülü milletvekili Fatima Payman: Başörtüsünü gururla takın

"BAŞÖRTÜSÜNÜ GURULA TAKIN"

Afganistan'da doğan ve bir mülteci kızı olarak Avustralya'da milletvekili olan parlamentonun en genç üyesi Payman, kendisine dış görünüşünden dolayı ne giymesi gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunmaya çalışan kişiler olduğuna işaret ederek, başörtüsü takmanın kendi tercihi olduğunu vurguladı.

Payman, genç kızların başörtüsü takmalarına ilişkin "Başörtüsü takmaya karar veren genç kızların, başörtüsünü gururla ve buna haklarının olduğunu bilerek takmalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.