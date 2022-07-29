Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 29.07.2022 16:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.07.2022 16:20
    ABONE OL

    Avustralya Parlamentosu'nun ilk başörtülü milletvekili Fatima Payman: Başörtüsünü gururla takın

    Avustralya Parlamentosu'nun ilk başörtülü milletvekili Fatima Payman, başörtüsü takmak isteyen genç kızlara bunu "gururla yapmaları" tavsiyesinde bulundu. Fatima Payman, yaptığı konuşmada "Yüzyıl önce, bırakın 10 yıl önce parlamento, başörtüsü takan bir kadının seçilmesine izin verir miydi?" ifadelerini kullandı.

    Başörtüsünü gururla takın

    Avustralya Parlamentosu'nun ilk başörtülü milletvekili Fatima Payman, başörtüsü takmak isteyen genç kızlara seslendi.

    Ülke basınından SBS gazetesinin haberine göre, Avustralya Parlamentosu'nun ilk başörtülü üyesi Payman, yaptığı konuşmada "Yüzyıl önce, bırakın 10 yıl önce parlamento, başörtüsü takan bir kadının seçilmesine izin verir miydi?" ifadelerini kullandı.

    "BAŞÖRTÜSÜNÜ GURULA TAKIN"
    Afganistan'da doğan ve bir mülteci kızı olarak Avustralya'da milletvekili olan parlamentonun en genç üyesi Payman, kendisine dış görünüşünden dolayı ne giymesi gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunmaya çalışan kişiler olduğuna işaret ederek, başörtüsü takmanın kendi tercihi olduğunu vurguladı.

    Payman, genç kızların başörtüsü takmalarına ilişkin "Başörtüsü takmaya karar veren genç kızların, başörtüsünü gururla ve buna haklarının olduğunu bilerek takmalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

    Sokaktaki insanları giyimlerine göre yargılamadığını belirten Payman, diğer insanların da kendisini kişisel giyiminden dolayı yargılamasını beklemediğini ifade etti.

    Payman'ın parlamentoda resmi hitabını eylülde yapması bekleniyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İstanbul’da PKK operasyonu! HDP’li başkan da gözaltında
    Haberler Dünya Avustralya Parlamentosu'nun ilk başörtülü milletvekili Fatima Payman: Başörtüsünü gururla takın
        SON DAKİKA