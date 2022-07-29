Alman basını Yunan’ın kirli iş birliğini deşifre etti! Skandal rapor ortaya çıktı

Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex'in, sığınmacıların Türk karasularına yasa dışı şekilde geri itilmesi konusunda Yunanistan ile kasıtlı ve sistematik olarak iş birliği yaptığı iddia edildi. Alman Der Spiegel dergisi, AB'nin Yolsuzlukla Mücadele Ofisi'nin (OLAF), Frontex'in Yunanistan ile iş birliği yapmasına ilişkin soruşturmasının raporunu ortaya çıkardı.
"PARLAMENTODA YALAN SÖYLEDİLER"
Raporda Frontex'in, Yunanistan'ın geri itmelerini örtbas ettiği ve AB parlamentosuna bilinçli olarak bu konuda yalan söylediği ifade edildi.
Yayınlanan gizli belgelere göre, Yunanistan'ın tepki çeken uygulamasına AB sınır koruma ajansı Frontex'in de gizlice destek vermesinin yanı sıra, yönetimin bu yasa dışı uygulamayı örtbas etmek için Ege Denizi'ndeki uçuşları bile durdurduğu ortaya çıktı.
Frontex görevlilerinin, yasa dışı geri itmelere tanık olduklarında bile Yunan yetkililerin tepkisini çekmemek amacıyla eylemleri bildirmediği aktarıldı.
Raporda, "Frontex'in görevlendirdiği personel, Yunan makamlarının karşılık vermesinden korktuğu için olaylar, resmi kanallar aracılığıyla bildirilmedi." ifadesi yer aldı.