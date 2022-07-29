Alman basını Yunan’ın kirli iş birliğini deşifre etti! Skandal rapor ortaya çıktı

Avrupa Yoksuzlukla Mücadele Ofisi'nin (OLAF) basına sızan gizli raporunda, "AB'nin geri itme uygulamasına karşı hiçbir girişimde bulunmadığı, hatta Frontex'in eski başkanı Fabrice Leggeri'nin bu uygulamayı "örtbas ettiği" kaydedildi. Haberde, "Leggeri ve ekibinin bu konuda Avrupa Parlamentosu'na yalan söylediği, Avrupalıların vergilerini Yunanistan'ın göçmenlere yönelik yasaya aykırı ve insanlık dışı uygulamalarını desteklemek için kullandığı" ifade edildi.

FRONTEX GERİ İTMELERİ FİNANSE ETTİ

Der Spiegel'e göre, AB Komisyonunun göç ve insan haklarından sorumlu komisyon üyesi Margaritis Schinas'ın Yunanistan için hareket ettiği öne sürüldü. Öte yandan, Schinas'ın yakın zamanda Yunan Sahil Güvenlik'in geri itmeler yaptığına dair somut bir kanıt olmadığını iddia ettiği belirtildi.