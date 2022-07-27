Yunan-Türk ordusu kıyaslaması! Yunan basını: Türklerin çok büyük bir avantajı var

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan tansiyon giderek artıyor. Yunanlar Ege ve Doğu Akdeniz'de provokasyon dolu hareketlerinden vazgeçmezken, Yunan gazetesi Ta Nea ise Türk-Yunan ordusunu kıyasladı.
Gazete, haberinde silahlı kuvvetler noktasında Yunanistan'ın Türkiye'ye yetişmeye çalıştığını ve aradaki farkın daraldığını öne sürdü. Türklerin artan kendilerinin de azalan nüfusuna dikkat çeken gazete, bunun Türkiye'ye karşı ciddi bir dezavantaj oluşturduğunu belirtti.
'YUNANİSTAN GÜÇ FARKINI DARALTTI'
Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim hız kesmeden devam ediyor. Türkiye ile ilgili haberlere manşetinde sıklıkla yer veren Ta Nea gazetesinden ise dikkat çeken bir haber geldi.
Gazete, Türkiye ile Yunanistan'ın askeri güçleri, sahip oldukları teçhizatları ve ordularını kıyaslayan bir haber yayınladı.