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    • Dünya
    • 27.07.2022 22:13
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    • 27.07.2022 22:26
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    Yunan-Türk ordusu kıyaslaması! Yunan basını: Türklerin çok büyük bir avantajı var

    Yunanistan Ege Adaları, Doğu Akdeniz ve hava kıta sahanlığı gibi konularda hukuk dışı adımlarını atmaktan vazgeçmezken, Türkiye korkusundan silahlanma yarışında bütçesini aşacak hamlelerden de kaçınmıyor. Silahlanmaya büyük bütçe ayıran Yunanistan, yerli ve milli savunma sanayii ürünlerinde yeni döneme vuran Türkiye'yi çaresizce yakalamaya çalışıyor. Türk-Yunan ordusunu kıyaslayan Yunan gazetesi Ta Nea, aradaki farkın azaldığını öne sürerken, Yunan nüfusunun yaşlandığını ve azaldığını belirterek bunun önemli bir dezavantaj olduğunu vurguladı.

    Yunan basınında ordu kıyaslaması!

    Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan tansiyon giderek artıyor. Yunanlar Ege ve Doğu Akdeniz'de provokasyon dolu hareketlerinden vazgeçmezken, Yunan gazetesi Ta Nea ise Türk-Yunan ordusunu kıyasladı.

    Gazete, haberinde silahlı kuvvetler noktasında Yunanistan'ın Türkiye'ye yetişmeye çalıştığını ve aradaki farkın daraldığını öne sürdü. Türklerin artan kendilerinin de azalan nüfusuna dikkat çeken gazete, bunun Türkiye'ye karşı ciddi bir dezavantaj oluşturduğunu belirtti.

    'YUNANİSTAN GÜÇ FARKINI DARALTTI'
    Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim hız kesmeden devam ediyor. Türkiye ile ilgili haberlere manşetinde sıklıkla yer veren Ta Nea gazetesinden ise dikkat çeken bir haber geldi.

    Gazete, Türkiye ile Yunanistan'ın askeri güçleri, sahip oldukları teçhizatları ve ordularını kıyaslayan bir haber yayınladı.

        Yunanistan'ın Güç Dengesi - Türkiye 2022 Raporu'ndan da yararlanan gazete, önceki yıllara kıyasla Yunanistan'daki durumun daha iyi olduğunu söyleyerek, "Yunan Silahlı Kuvvetleri bugün ilk defa Türkiye ile arasındaki askeri güç farkını biraz olsun daralttı" ifadelerine yer verdi.

        Gazete rapordan bahsederek "sayısal olarak neredeyse eşitiz" dedi. Ancak yayınladığı grafikte ise Türkiye'nin farkını açıkça gözler önüne koymuş oldu.

        DİKKAT ÇEKEN NOKTA: NÜFUS
        Raporda, dikkat çeken başka bir nokta da vardı: Yunanistan nüfusu. 2010'da 11 milyon, 2022'de ise 10 milyon nüfusa düşen ülkede devam eden bir düşüş eğilimi var.

        Gazete ise Türkiye'de bir nüfus artışı olduğuna dikkat çekerek bu durumun Yunanistan için ciddi bir risk oluşturduğunu söyledi.

            DURUM ESKİYE KIYASLA POZİTİF
            Haberde, "Hem insan gücü hem de ana muharebe bakımından ordu konularında Türklerin sayısal bir üstünlüğü var. Bunun yanı sıra silahlı gücü arasında da ciddi bir fark var. Ancak yine de durum eskiye kayasla Yunanistan için çok daha pozitif" denildi.

            Denizaltı ve helikopterlere kadar karşılaştırma yapan gazete, aradaki farkın kapandığını söyledi (11 Yunan-12 Türk denizaltısı; 13 Yunan-16 Türk fırkateyni).

            ABD VE FRANSA'DAN ALINAN ARAÇLAR
            Gazetenin bir diğer dikkat çektiği nokta ise ABD ve Fransa'dan alınan araçlar. Fransa'dan alınan 18 Rafale ve ABD'den alınan F-35 uçaklarıyla güçlerinin arttığına dikkat çekildi.

            ABD'nin Türkiye'ye karşı şu an için olumsuz olan F-16 satışlarından da bahseden gazete, bu durumun kendilerini için bir umut ışığı olduğunu söyledi. Şayet bu satış gerçekleşmezse, aradaki farkında daha çabuk kapanacağı düşünülüyor.

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            Haberler Dünya Yunan-Türk ordusu kıyaslaması! Yunan basını: Türklerin çok büyük bir avantajı var
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