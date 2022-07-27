Yunan-Türk ordusu kıyaslaması! Yunan basını: Türklerin çok büyük bir avantajı var

DURUM ESKİYE KIYASLA POZİTİF

Haberde, "Hem insan gücü hem de ana muharebe bakımından ordu konularında Türklerin sayısal bir üstünlüğü var. Bunun yanı sıra silahlı gücü arasında da ciddi bir fark var. Ancak yine de durum eskiye kayasla Yunanistan için çok daha pozitif" denildi.