Ukrayna’nın işgalinden bu yana ilk: Blinken ile Lavrov görüşecek

Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, önümüzdeki günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

'MAHKUM TAKASI' ELE ALINACAK

Blinken düzenlediği basın toplantısında, Lavrov ile yapmayı planladığı telefon görüşmesinde, Rusya tarafından gözaltına alınan ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner ve ABD'li eski asker Paul Whelan'ı ABD'ye geri getirmek için 'haftalar önce' Rusya'ya sunulan 'önemli bir teklifi' ve Ukrayna tahıl ihracatı ile ilgili İstanbul'da imzalanan anlaşmayı ele almayı planladığını ifade etti.