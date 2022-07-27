Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 27.07.2022 22:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.07.2022 22:53
    ABONE OL

    Ukrayna’nın işgalinden bu yana ilk: Blinken ile Lavrov görüşecek

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, önümüzdeki günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yapacağını duyurdu. İki bakan Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının başlamasından bu yana ilk kez görüşecek. Görüşmede İstanbul’da imzalanan tahıl anlaşması ve mahkum takasının ele alınması bekleniyor.

    Ukrayna’nın işgalinden bu yana ilk temas

    Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, önümüzdeki günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

    'MAHKUM TAKASI' ELE ALINACAK
    Blinken düzenlediği basın toplantısında, Lavrov ile yapmayı planladığı telefon görüşmesinde, Rusya tarafından gözaltına alınan ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner ve ABD'li eski asker Paul Whelan'ı ABD'ye geri getirmek için 'haftalar önce' Rusya'ya sunulan 'önemli bir teklifi' ve Ukrayna tahıl ihracatı ile ilgili İstanbul'da imzalanan anlaşmayı ele almayı planladığını ifade etti.

    Blinken, mahkum takası için yapılan teklif hakkında ise detay vermedi.

    'RUS SİLAH KAÇAKCISI' TEKLİFİ
    ABD'nin Griner ve Whelan'ı ABD'ye geri getirmek için ABD'de 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Rus silah kaçakçısı Viktor Bout'u takas etmeyi teklif ettiği öne sürüldü. Whelan, 2018'den bu yana casusluk iddiasıyla, Griner ise geçtiğimiz şubat ayından bu yana uyuşturucu bulundurmaktan Rusya'da hapiste tutuluyor.

    UKRAYNA PAZARLIĞI OLMAYACAK
    Blinken, Lavrov'la yapacağı telefon görüşmesinde Ukrayna konusunda pazarlık yapmayacağını vurgulayarak, Ukrayna tarafı olmadan Rus tarafı ile Ukrayna'yı tartışmayacaklarını yineledi.

    Söz konusu görüşme, iki bakan arasında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlamasından bu yana ilk görüşme olacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Devler Ligi hayal oldu!
    Haberler Dünya Ukrayna’nın işgalinden bu yana ilk: Blinken ile Lavrov görüşecek
        SON DAKİKA