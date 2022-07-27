İngiltere'de canlı yayında şoke eden anlar! Liz Truss ve Rishi Sunak'ın katıldığı programda sunucu bayıldı

KANAL AÇIKLAMA YAPTI

Talk TV yayının kesilmesinin ardından Twitter hesabından, programda "sağlık sorunu" yaşandığı, bunun bir güvenlik sorunu olmadığı ve adayların iyi durumda olduğu bilgisini paylaştı.

Kanal, sunucunun sağlık durumunun iyi olduğunu ancak tıbbi tavsiyeler doğrultusunda yayına devam etmeme kararı aldıklarını bildirdi.

Adaylar, 7 Temmuz'da Muhafakar Parti liderliğinden istifa eden Boris Johnson'ın yerini almak için mücadele veriyor.

PARTİNİN YENİ LİDERİ 5 EYLÜL'DE BELLİ OLACAK

Muhafazakar Parti liderliği için 20 Temmuz'da yapılan oylamada Sunak 137, Truss ise 113 oy almıştı.