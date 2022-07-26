Kadın hayatının şokunu yaşadı! Kraliçe'nin atına dokundu fırçayı yedi

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Buckingham Sarayı'nın dışında bulunan atlı muhafız ile hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen kadın neye uğradığını şaşırdı.
Başka bir kadının muhafız ile fotoğraf çektirmesinin ardından atın yanına yaklaşan kadın, atın dizginlerine dokunduğu için muhafız tarafından azarlandı.
Atın rahatsız olduğunu fark eden muhafız kadına, "Kraliçe'nin muhafızından uzak durun, dizginlere dokunmayın" diye bağırdı.
Muhafızın bağırmasının ardından neye uğradığını şaşıran kadın, hızla muhafızdan uzaklaştı.