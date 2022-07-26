AB'den flaş Rusya kararı: Yaptırımlar 6 ay daha uzatıldı

Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerine yanıt olarak ilk kez 2014 yılında uygulamaya konan bu yaptırımlar, Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında büyük ölçüde genişletilmişti. Finans, enerji, teknoloji ve çift kullanımlı mallar, sanayi, ulaşım ve lüks mallar üzerindeki kısıtlamalar dahil olmak üzere geniş bir sektörel önlemler yelpazesinden oluşan yaptırımlar, bugün konseyin kararıyla 31 Ocak 2023'e kadar uzatıldı.
EK YAPTIRIMLAR
Konsey basın açıklamasında ekonomik yaptırımlara ek olarak "AB, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı istikrarsızlaştırıcı eylemlerine yanıt olarak farklı türde önlemler aldı" denildi. Bu ek yaptırımlar çerçevesinde; yasadışı olarak ilhak edilen Kırım, Sivastopol kenti, Donetsk ve Luhansk oblastlarının hükümet dışı bölgeleriyle ekonomik ilişkilere yaptırım geldi.
AB ÜYE DEVLETLERİ GAZ TALEBİNİ YÜZDE 15 AZALTIYOR
AB Konseyi, bugün yaptığı bir diğer basın açıklamasında AB enerji güvenliği çerçevesinde üye devletlerin 'bu kış gönüllü olarak gaz talebini yüzde 15 azaltacağını' belirtti. Bu tasarruf planının, bu kış muhtemel bir Rus gazı kesintisine karşı AB ülkelerinin gaz ihtiyacını güven altına alma olduğu ifade edildi.