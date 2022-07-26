AB'den flaş Rusya kararı: Yaptırımlar 6 ay daha uzatıldı

Çek Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Síkela, "Bugünkü karar, üye devletlerin Rusya'nın enerji kaynaklarını silah olarak kullanarak AB'yi bölmeye yönelik her türlü girişimine karşı dik duracaklarını açıkça gösterdi. Gaz azaltma önerisinin rekor sürede kabul edilmesi, kuşkusuz ortak enerji güvenliğimizi güçlendirdi. Şimdi gaz tasarrufu yapmak, hazırlıklı olma durumunu iyileştirecektir. AB vatandaşları ve sanayisi için kış çok daha ucuz ve kolay geçecek" dedi.