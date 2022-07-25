KKTC'de piyango skandalı! Biletin üzerine basılan fotoğraf büyük tepki çekti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 8 Ağustos'ta yapılacak olan milli piyango çekilişi biletleri için 8 Ağustos 1964 yılında bir destan yazan Erenköy Mücahitleri'nin fotoğrafı yerine EOKA'lı teröristlerin fotoğrafı basıldı.
EOKA'CI TERÖRİSTLER YER ALDI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Başbakanlığa bağlı Piyangolar İdaresi, 8 Ağustos Erenköy Direnişi'nin 58. yıldönümü için 8 Ağustos tarihli bir piyango bileti bastı.
Ancak özel çekiliş için hazırlanan biletin üstünde 'Erenköy mücahitleri' yerine EOKA'cı teröristler yer aldı.
HATA MANŞETLERE TAŞINDI
Durumun fark edilmesi üzerine KKTC medyasında biletin fotoğrafına yer verildi. KKTC Başkanlığı'na bağlı Piyangolar İdaresi'nin EOKA'cıların fotoğrafını basmasını Kıbrıs Detay gazetesi manşetlere taşıdı.
KİMSENİN HADDİNE DEĞİLDİR
Yanlışlığın ortaya çıkması üzerine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan sert bir tepki geldi.