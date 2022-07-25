KKTC'de piyango skandalı! Biletin üzerine basılan fotoğraf büyük tepki çekti

Tatar, "Çanakkale destanına eş olan şanlı Erenköy Direnişi'ni anmak amacıyla Devlet Piyangoları İdaresi'nin bastırdığı piyango biletlerinde, Rum-Yunan askerleri ile EOKA'cıların çektirdiği fotoğrafları "Erenköy Mücahitleri" diye kullanmak büyük bir gaflettir ve bu asla kabul edilemez. Hiç kimse her nasıl olursa olsun Erenköy mücahitlerimizi, şanlı Erenköy direnişini, ulusal mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi küçük düşüremez. Bu kimsenin haddine değildir" sözlerine yer verdi.

GÖREVDEN AFFINI İSTEYECEK

Başbakan Ünal Üstel de sert çıkarak olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve sorumluların görevden alınacağını ifade etti.