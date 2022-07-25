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    • Dünya
    • 25.07.2022 11:32
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    • 25.07.2022 11:48
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    KKTC'de piyango skandalı! Biletin üzerine basılan fotoğraf büyük tepki çekti

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 8 Ağustos'ta yapılacak olan milli piyango çekilişi için basılan biletlerde skandal bir hata yapıldı. Erenköy Mücahitleri'nin fotoğrafı yerine EOKA'lı teröristlerin fotoğrafı basıldı. Yaşananlara sert tepki gösteren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sorumluların görevden alınacağını açıkladı.

    KKTC’de piyango bileti skandalı

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 8 Ağustos'ta yapılacak olan milli piyango çekilişi biletleri için 8 Ağustos 1964 yılında bir destan yazan Erenköy Mücahitleri'nin fotoğrafı yerine EOKA'lı teröristlerin fotoğrafı basıldı.

    EOKA'CI TERÖRİSTLER YER ALDI
    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Başbakanlığa bağlı Piyangolar İdaresi, 8 Ağustos Erenköy Direnişi'nin 58. yıldönümü için 8 Ağustos tarihli bir piyango bileti bastı.

    Ancak özel çekiliş için hazırlanan biletin üstünde 'Erenköy mücahitleri' yerine EOKA'cı teröristler yer aldı.

    HATA MANŞETLERE TAŞINDI
    Durumun fark edilmesi üzerine KKTC medyasında biletin fotoğrafına yer verildi. KKTC Başkanlığı'na bağlı Piyangolar İdaresi'nin EOKA'cıların fotoğrafını basmasını Kıbrıs Detay gazetesi manşetlere taşıdı.

    KİMSENİN HADDİNE DEĞİLDİR
    Yanlışlığın ortaya çıkması üzerine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan sert bir tepki geldi.

        Tatar, "Çanakkale destanına eş olan şanlı Erenköy Direnişi'ni anmak amacıyla Devlet Piyangoları İdaresi'nin bastırdığı piyango biletlerinde, Rum-Yunan askerleri ile EOKA'cıların çektirdiği fotoğrafları "Erenköy Mücahitleri" diye kullanmak büyük bir gaflettir ve bu asla kabul edilemez. Hiç kimse her nasıl olursa olsun Erenköy mücahitlerimizi, şanlı Erenköy direnişini, ulusal mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi küçük düşüremez. Bu kimsenin haddine değildir" sözlerine yer verdi.

        GÖREVDEN AFFINI İSTEYECEK
        Başbakan Ünal Üstel de sert çıkarak olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve sorumluların görevden alınacağını ifade etti.

        Bu açıklamaların ardından Devlet Piyangoları Birimi Sorumlusu Osman Uzun'dan da açıklama geldi. Uzun, görevden affını isteyeceğini ilan etti.

        Uzun tarafından yapılan açıklamada, "Sehven yapılan bir hata sonucu kullanılan görselden dolayı halkımızdan ve Şanlı Erenköy Direnişi kahramanlarımızdan özür dileriz" ifadelerine yer verildi.

        BİLETLER TOPLANIYOR
        NTV'den alınan bilgilere göre ise hatalı basım biletler toplanıyor. 8 Ağustos'ta yapılacak çekiliş ise 18 Ağustos'a ertelendi. İkramiye 500 binden 1 milyona çıkmış durumda.

            TARİHİ ERENKÖY DİRENİŞİ
            8 Ağustos Erenköy Direnişi 1964 yılında Kıbrıs'ın Erenköy bölgesinde Türk Mukavemet Teşkilatına mensup olan Kıbrıs Türkleri ile Milli Muhafız Ordusu'na mensup Kıbrıs Rumları arasında meydana gelen çatışmalar olarak tarihe geçti.

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