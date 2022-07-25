Avrupa'daki havalimanlarında dev kriz: Personel eksikliği aşırı yoğunluğa neden oluyor! Almanya'da 2 bin uçuş iptal edildi

Avrupa genelinde havalimanlarında çalışan sayısı azalırken, yolcu ve uçuş sayılarının artması, uluslararası yolcuların bölgeye seyahatini çileye dönüştürmeye devam ediyor.
Tatil sezonunun başlamasıyla hazirandan bu yana bölge ülkelerinden karşılıklı olarak artan uluslararası uçuşlar, Kovid-19 nedeniyle personelin azaldığı ve mevcut çalışanların grev yaptığı birçok havalimanında krize yol açtı.
Çok sayıda ülkenin uluslararası havalimanlarındaki giden yolcular bölümünde bilet kontrolü ve bagaj yüklemelerde uzun kuyruklar oluşuyor, gelen yolcular kısmında ise bagaj alımları için uzun süreli beklemeler yaşanıyor.
BRÜKSEL HAVALİMANI'NDAN BİR GÜN BOYUNCA UÇAK KALKMADI
Bir aydan fazladır bazı personelin grev yaptığı havalimanlarında ise uçuş iptalleri meydana geliyor.
Belçika'daki Brüksel Havalimanı'nda 20 Haziran'da güvenlik görevlilerinin greve gitmesi nedeniyle bir gün boyunca yolcu uçağı kalkamadı.
Yolcuların ve bagajların güvenlik taraması yapılamadığı için Brüksel Havalimanı'ndan gidiş yönlü uçuş gerçekleştirilemedi. Havalimanı o gün için sadece gelen yolcu ve kargo hizmeti verebildi.
Havayolu firmalarının çalışanlarının grevleri de Brüksel Havalimanı'nda yoğunluklara sebep oluyor. Grevden ötürü uçuşlar ya rötar yapıyor ya da iptal oluyor.
22 Temmuz'dan bu yana Ryanair çalışanlarının grevleri nedeniyle Brüksel ve Charleroi Havalimanlarındaki aksamalar yığılmalara neden oldu
Haziran ortasında da Ryanair'in yanı sıra Brüksel Havayolları çalışanları 3 gün boyunca grev yapmış, Brüksel Havalimanı'nda 500'den fazla sefer aksamıştı.
AMSTERDAM HAVALİMANI'NDA UÇUŞLARIN YÜZDE 41,5'İNDE GECİKME YAŞANDI
Hollanda'nın Amsterdam Schiphol Havalimanı yetkilileri nisandan bu yana devam eden yoğunluğa çözüm bulmakta zorlanıyor.
Hollanda Kraliyet Havayolları KLM'nin yer hizmetleri görevlilerinin 23 Nisan sabahı başlattığı grev sona ermesine rağmen Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda valizlerin birikmesi, gecikmesi ve kaybolması sorunu hala çözülemiyor.
Çok sayıda uçuşun iptal edildiği havalimanındaki uçuşların bir kısmı Rotterdam ve Eindhoven şehirlerindeki çevre havalimanlarına kaydırılıyor.
Devam eden yoğunluğu azaltmak için uçuşu 4 saatten fazla olan yolcular havalimanı dışında bekletilirken, havalimanının dış hatlar gidiş kısmındaki yoğunluklar sebebiyle oluşan sıralar yüzlerce metreyi buluyor.
20 Temmuz'da havalimanındaki bagaj sisteminin arızalanması sebebiyle kabin valizi haricinde bagajı olan binlerce yolcunun bileti iptal edilirken, havalimanında valiz yığınları oluştu.
CNN Travel'in 26 Mayıs-19 Temmuz tarihlerindeki uçuşların rötar durumuna göre oluşturduğu "en problemli havalimanları" listesinde dördüncü sırada yer alan Schiphol'de belirtilen tarihlerdeki uçuşların yüzde 41,5'inde gecikme yaşandığı kaydedildi.