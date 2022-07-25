Avrupa'daki havalimanlarında dev kriz: Personel eksikliği aşırı yoğunluğa neden oluyor! Almanya'da 2 bin uçuş iptal edildi

BRÜKSEL HAVALİMANI'NDAN BİR GÜN BOYUNCA UÇAK KALKMADI

Bir aydan fazladır bazı personelin grev yaptığı havalimanlarında ise uçuş iptalleri meydana geliyor.

Belçika'daki Brüksel Havalimanı'nda 20 Haziran'da güvenlik görevlilerinin greve gitmesi nedeniyle bir gün boyunca yolcu uçağı kalkamadı.

Yolcuların ve bagajların güvenlik taraması yapılamadığı için Brüksel Havalimanı'ndan gidiş yönlü uçuş gerçekleştirilemedi. Havalimanı o gün için sadece gelen yolcu ve kargo hizmeti verebildi.

Havayolu firmalarının çalışanlarının grevleri de Brüksel Havalimanı'nda yoğunluklara sebep oluyor. Grevden ötürü uçuşlar ya rötar yapıyor ya da iptal oluyor.

22 Temmuz'dan bu yana Ryanair çalışanlarının grevleri nedeniyle Brüksel ve Charleroi Havalimanlarındaki aksamalar yığılmalara neden oldu

Haziran ortasında da Ryanair'in yanı sıra Brüksel Havayolları çalışanları 3 gün boyunca grev yapmış, Brüksel Havalimanı'nda 500'den fazla sefer aksamıştı.