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    • Dünya
    • 25.07.2022 12:13
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    • 25.07.2022 12:13
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    ABD'de parkta silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

    ABD'de son dönemde yaşanan silahlı saldırı olaylarına bir yenisi daha eklendi. ABD'nin Los Angeles kentinde bir parkta silahlı saldırı yaşandı. Saldırıda 2 kişinin öldüğü, 5'ten fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

    ABD’de parkta silahlı saldırı!

    ABD'nin Los Angeles kentinde bir parktaki silahlı saldırı meydana geldi.

    Saldırı dün, Peck Park'ta saat 15.50 civarında bir araba fuarının yapıldığı sırada meydana geldi.

    2 ÖLÜ 5'TEN FAZLA YARALI
    Los Angeles polisi, Twitter hesabından 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5'ten fazla kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırı ile ilgili henüz bir şüphelinin gözaltına alınmadığını bildirdi.

    Polis şefi Kelly Muniz ise yaptığı basın açıklamasında, parktaki beyzbol oyun alanında birden fazla kişinin vurulduğuna ilişkin ihbar aldıklarını ve bunun üzerine harekete geçtiklerini belirtti.

    Muniz, kaç saldırganın parktaki insanları hedef aldığının henüz bilinmediğini ancak olay yeri incelemelerinin sürdüğünü kaydetti.

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