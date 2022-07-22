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    • Dünya
    • 22.07.2022 17:27
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    • 22.07.2022 17:27
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    Kuzey Kore'den, Güney'e ve ABD'ye tatbikat uyarısı

    Uzak Asya'da tansiyon yükseliyor. Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD'yi ortak askeri tatbikatları durdurmaya çağırdı. Kuzey Kore çağrısının karşılık bulmaması durumunda; iki ülkenin 'benzeri görülmemiş' güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kalacakları uyarısında bulundu.

    AA
    Tansiyon yükseliyor: Kuzey Kore’den iki ülkeye uyarı

    Güney Kore ve ABD'nin yaklaşan yaz eğitimleri öncesinde, Kuzey Kore yetkilileri, tatbikatları 'düşmanca askeri baskı kampanyaları' olarak niteleyerek iki ülkenin güvenlik sorunlarıyla karşılaşacağını belirtti.

    ASKERİ ÇATIŞMAYI SEÇMEYİN
    Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığına bağlı Silahsızlanma ve Barış Enstitüsünün genel müdür yardımcısı Choe Jin, verdiği demeçte, "ABD ve müttefikleri bizimle askeri çatışmayı seçerlerse, güvenlik açısından eşi görülmemiş bir istikrarsızlıkla karşı karşıya kalacaklar." dedi.

    Choe, iki ülkenin bu yılki ortak askeri tatbikatlarının Kore Yarımadası'nı savaşın eşiğine getirdiğini ifade etti.

    NÜKLEER SİLAH UYARISI
    Choe, ABD ve Güney Koreli yetkilileri, gelecek ay başlayacak ortak tatbikat sırasında ABD nükleer stratejik varlıklarının konuşlandırılmasını tartışmak konusunda komplo kurmakla suçladı.

    Choe, "ABD, bizi nükleer silahlarla tehdit ettiğinde aynı şekilde muamele göreceğini unutmamalı." ifadesini kullandı.

    'ÇİFTE STANDART' ELEŞTİRİSİ
    Kuzey Kore'nin füze denemelerinin ülkeyi savunmak için gereken meşru tatbikatlar olduğunu kaydeden Choe, son ABD ve Güney Kore füze testlerini "çifte standart" olarak nitelendirdi.

        4 YIL SONRA SAHA EĞİTİMİ
        ABD ve Güney Kore yetkilileri, yaz tatbikatlarının ayrıntılarını açıklamadı.

        Ancak Güney Koreli yetkililer, tatbikatların mevcut simülasyonlu bilgisayar tatbikatlarının yanı sıra 2018'den bu yana ilk kez saha eğitimini içereceğini söyledi.

        3'LÜ ZİRVEYE TEPKİ
        Kuzey Kore, NATO Zirvesi'ndeki 3'lü zirveye tepki göstermişti

        Kuzey Kore, 3 Temmuz'da Madrid'deki 32. NATO Zirvesi'nde, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın gerçekleştirdiği 3'lü zirvede askeri iş birliğine tepki göstermişti.

        Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve ABD Başkanı Joe Biden'ın, Madrid'deki 32. NATO Zirvesi'nde gerçekleştirdiği 3'lü zirvede ele aldığı askeri iş birliği, sert şekilde kınanmıştı.

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