Kuzey Kore'den, Güney'e ve ABD'ye tatbikat uyarısı

Güney Kore ve ABD'nin yaklaşan yaz eğitimleri öncesinde, Kuzey Kore yetkilileri, tatbikatları 'düşmanca askeri baskı kampanyaları' olarak niteleyerek iki ülkenin güvenlik sorunlarıyla karşılaşacağını belirtti.
ASKERİ ÇATIŞMAYI SEÇMEYİN
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığına bağlı Silahsızlanma ve Barış Enstitüsünün genel müdür yardımcısı Choe Jin, verdiği demeçte, "ABD ve müttefikleri bizimle askeri çatışmayı seçerlerse, güvenlik açısından eşi görülmemiş bir istikrarsızlıkla karşı karşıya kalacaklar." dedi.
Choe, iki ülkenin bu yılki ortak askeri tatbikatlarının Kore Yarımadası'nı savaşın eşiğine getirdiğini ifade etti.
NÜKLEER SİLAH UYARISI
Choe, ABD ve Güney Koreli yetkilileri, gelecek ay başlayacak ortak tatbikat sırasında ABD nükleer stratejik varlıklarının konuşlandırılmasını tartışmak konusunda komplo kurmakla suçladı.
Choe, "ABD, bizi nükleer silahlarla tehdit ettiğinde aynı şekilde muamele göreceğini unutmamalı." ifadesini kullandı.
'ÇİFTE STANDART' ELEŞTİRİSİ
Kuzey Kore'nin füze denemelerinin ülkeyi savunmak için gereken meşru tatbikatlar olduğunu kaydeden Choe, son ABD ve Güney Kore füze testlerini "çifte standart" olarak nitelendirdi.