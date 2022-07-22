Kuzey Kore'den, Güney'e ve ABD'ye tatbikat uyarısı

Güney Kore ve ABD'nin yaklaşan yaz eğitimleri öncesinde, Kuzey Kore yetkilileri, tatbikatları 'düşmanca askeri baskı kampanyaları' olarak niteleyerek iki ülkenin güvenlik sorunlarıyla karşılaşacağını belirtti.

ASKERİ ÇATIŞMAYI SEÇMEYİN

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığına bağlı Silahsızlanma ve Barış Enstitüsünün genel müdür yardımcısı Choe Jin, verdiği demeçte, "ABD ve müttefikleri bizimle askeri çatışmayı seçerlerse, güvenlik açısından eşi görülmemiş bir istikrarsızlıkla karşı karşıya kalacaklar." dedi.