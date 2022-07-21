Son dakika: İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, parlamentoyu feshetti

Siyasi çalkantıların ve belirsizliğin devam ettiği İtalya'da yeni bir gelişme yaşandı.

Dün yapılan güven oylamasından çıkan sonuç, "Hükümet dağılma riskiyle karşı karşıya" yorumlarının yapılmasına sebep olurken bu sabah İtalya Başbakanı Mario Draghi istifa etti.