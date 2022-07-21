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    • Dünya
    • 21.07.2022 18:45
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    • 21.07.2022 19:19
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    Son dakika: İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, parlamentoyu feshetti

    İtalya'da siyasi kriz sürüyor. İtalya Başbakanı Draghi'nin ikinci kez istifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella parlamentoyu feshetti.

    İtalya Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti

    Siyasi çalkantıların ve belirsizliğin devam ettiği İtalya'da yeni bir gelişme yaşandı.

    Dün yapılan güven oylamasından çıkan sonuç, "Hükümet dağılma riskiyle karşı karşıya" yorumlarının yapılmasına sebep olurken bu sabah İtalya Başbakanı Mario Draghi istifa etti.

    Reuters haber ajansının son dakika ibaresiyle servis ettiği habere göre bir haftada iki kez gelen istifa kararının ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella parlamentoyu feshetti.

    EKONOMİK YARDIM PAKETİ KRİZ YARATMIŞTI

    Hükümetin, Ukrayna-Rusya Savaşı artan enerji fiyatlarıyla mücadele için hazırladığı yaklaşık 23 milyar euro değerindeki ekonomik yardım paketi 14 Temmuz'da parlamentonun üst kanadı Senato'da oylanmış, koalisyon hükümetinin ortaklarından M5S, söz konusu yardın paketinin yeterli olmadığını öne sürmüş ve oylamayı boykot etmişti.
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    Gökdere yeşile bezeniyor
    Haberler Dünya Son dakika: İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, parlamentoyu feshetti
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