Havuz partisinde obruk felaketi: 1 ölü, 1 yaralı





Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, çökme riskine karşı dikkatli bir şekilde yürüttüğü kurtarma operasyonu 4 saat sürerken, obruğa düşen 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Obruğun içine düşen diğer kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.