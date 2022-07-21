Havuz partisinde obruk felaketi: 1 ölü, 1 yaralı

İsrail'in Judean Foothills bölgesinde yer alan Karmei Yosef kasabasında özel bir şirketin çalışanları için düzenlediği havuz partisi sırasında havuzun altında içinde insanlar varken obruk oluştu.
Havuzdaki tüm su obruğa boşalırken, 2 kişi açılan obruğun içine düştü.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, çökme riskine karşı dikkatli bir şekilde yürüttüğü kurtarma operasyonu 4 saat sürerken, obruğa düşen 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Obruğun içine düşen diğer kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.