CIA: Rusya, Ukrayna'da 15 bin asker kayıp verdi

Burns, tıpkı Çeçenistan'da olduğu gibi Ukrayna'nın doğusundaki köylerin de Ruslar tarafından yerle bir edildiğini ancak Rusların Çeçenistan'a nazaran Ukrayna'da daha yavaş bir ilerleme kaydettiğini vurguladı.

NATO DAHA DA GÜÇLENDİ

Putin'in ABD ve Avrupa'nın dikkatini başka bir şekilde dağıtabileceğini, Ukrayna ve Avrupa'yı yıpratabileceğini düşündüğünü ifade eden Burns, Rus liderin yanıldığını, ABD ve diğer ülkelerin Ukrayna'ya silah desteği verdiği sürece Ukraynalıların savaşa devam edeceğini, NATO'nun daha da güçlendiğini, şimdi de Rusya'nın komşuları olan Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılacağını değerlendirdi.

ÇİN TAYVAN İÇİN SAVAŞI İZLİYOR

Çin'in Tayvan'a yönelik olası bir askeri müdahalesini de değerlendiren Burns, ordusunun Tayvan'a müdahale edebilecek kapasitede olduğunu gördüğü takdirde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in adım atmaya karar vereceğini ve bunun önümüzdeki yıllar içinde olabileceğini söyledi.

Burns, Çin yönetiminin Rus ordusunun Ukrayna'daki operasyonu izlediğini belirtirken Çin'in Tayvan'a müdahale etmek ve sık ormanlıkları kontrol altına almak için adaya çok büyük askeri güç yığması gereceğine işaret etti.

CIA Direktörü, Çin ekonomisinin dünya ekonomileri ile daha entegre bir ekonomi olduğuna dikkati çekerek Pekin'in yaptırımlara karşı Rusya'dan daha fazla hazırlık yapması gerekeceğini dile getirdi ve Başkan Şi'nin bu konudaki kararlılığının azımsanmaması gerektiğini ifade etti.

İRAN'IN NÜKLEER SİLAH ÇALIŞMALARI

İran üzerine değerlendirmelerde de bulunan Burns, Tahran'ın nükleer silah için gerekli maddeyi elde etme süresinin bir yıldan haftalarla ölçülebilecek bir süreye gerilediğini kaydetti.

Burns, şöyle devam etti:

Tabii burada ikinci boyut, İranlıların bir silah, nükleer cihaz inşa etme çabalarına yeniden başlamalarının ne kadar süreceğidir. Bizim en iyi istihbarat değerlendirmemize göre, İranlıların 2004 yılına kadar devam ettirdikleri silahlaştırma çabalarını askıya aldılar ve yeniden başlatmadılar. Yani bu açıkça CIA'de ve ABD istihbarat topluluğunda çok, çok keskin bir şekilde odaklandığımız bir şey.