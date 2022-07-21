ABD’de işsizlik patladı! 8 ayın zirvesinde

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 4 bin 500 artarak 240 bin 500'e çıktı.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 9 Temmuz ile biten haftada 51 bin kişi artarak 1 milyon 384 bin seviyesine yükseldi.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin son verilerin, sıkı para politikası ve sıkılaşan finansal koşullar nedeniyle iş gücü piyasasında bir miktar soğumaya işaret ettiğini belirtti.