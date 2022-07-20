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    • Dünya
    • 20.07.2022 11:47
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    • 20.07.2022 12:02
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    Türkiye'ye SİHA malzemesi satmayan Kanada'dan 'TB2' kampanyası

    Ukrayna'ya hibe edilmek üzere 'Bayraktar TB2' satın alınması için savaşın devam ettiği Ukrayna da dahil olmak üzere Litvanya, Norveç ve Polonya ile Kanada'da çeşitli bağış kampanyaları başlatıldı. Kanada'da başlatılan kampanya, Türkiye'ye SİHA ekipmanı olarak satılan elektro-optik ve kızılötesi kamera sistemlerinin satışının askıya alınmasını hatırlattı. Kararın ardından açıklamalarda bulunan Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar'ın, "Acil ihtiyacı olduğunda Türkiye'nin Kanada'ya SİHA satmaması onlar için ciddi bir problem olabilir" sözleri akıllara geldi.

    AA
    Kanada’dan ’TB2’ kampanyası

    Ukrayna ordusuna ve halkına destek için Baykar tarafından üretilen 'Bayraktar TB2' insansız hava araçlarının alımına yönelik başlatılan bağış kampanyalarının sayısı, başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede artış gösteriyor. Kampanya başlatılan ülkeler listesine Kanada da katıldı. Kampanyanın ardından Kanada'nın 'Dağlık Karabağ' savaşını bahane ederek 'Bayraktar SİHA'da kullanılan sistemleri satmama kararı akıllara geldi.

    'BAYRAKTAR TB2' KAMPANYALARI, İLHAM ALIYOR
    Son günlerde sayısı artan 'Bayraktar TB2' kampanyaları, dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan ve Ukrayna'ya destek olmak isteyenlere ilham oluyor.

    Çeşitli miktarlarda bağışta bulunarak kampanyalara katılan gönüllüler, Ukrayna halkıyla dayanışma sergiliyor.

    BAYKAR 4 ADET 'BAYRAKTAR TB2' HİBE ETTİ
    Ukrayna halkının 'Bayraktar TB2' alabilmek için 'Halkın Bayraktar'ı' adıyla haziranda düzenlediği bağış kampanyası başarıyla tamamlandı.

    Ukraynalıların bu dayanışma ruhundan etkilenen Baykar, toplanan bağışlarla alınması hedeflenen 3 adet "Bayraktar TB2"yi hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna'ya hibe etti.

    LİTVANYA'DA 3 GÜNDE 6 MİLYON AVRO TOPLANDI
    Litvanya halkının Ukrayna için 'Bayraktar TB2' satın almak hedefiyle düzenlediği kampanyada 3 günde 6 milyon avro toplandı.

    Kampanyadan etkilenen Baykar, Litvanyalıların dayanışmasına katkıda bulunmak için 6 Temmuz'da 'Bayraktar TB2'yi ücretsiz olarak Litvanya'ya hibe etti.

    Norveç'te de aynı amaçla başlatılan "Ukrayna halkına Norveç'ten bir Bayraktar verin" kampanyasında, 55 milyon kron (yaklaşık 5,5 milyon dolar) toplanması hedefleniyor.

    Ukrayna'nın komşusu Polonya'da aynı amaçla 22 milyon 500 bin Polonya Zlotisi (yaklaşık 5 milyon dolar) hedefine ulaşmak için başlatılan kampanya da devam ediyor.

    KAMPANYALAR KANADA'YA İLHAM OLDU
    Ukrayna'ya teslim edilmek üzere düzenlenen 'Bayraktar TB2' bağış kampanyaları Avrupa'daki ülkelerin yanı sıra Kanada'daki Ukraynalılara da ilham oldu.

    Kanada'da Toronto merkezli "UhelpUkraine" isimli insani yardım kuruluşunca başlatılan kampanyada, 7 milyon Kanada doları toplanması hedefleniyor.

    Şu ana kadar kampanyaya 12 bin 450 Kanada doları bağış yapılırken, kampanyanın başarıyla tamamlanması durumunda satın alınacak "Bayraktar TB2"nin, Ukrayna'nın 'Bağımsızlık Günü' olan 24 Ağustos'ta Ukrayna ordusuna teslim edilmesi amaçlanıyor.

    KANADA SİHA PARÇALARI SATIŞINI ASKIYA ALMIŞTI
    Kanada Hükümeti, Ekim 2020'de Türk silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Dağlık Karabağ'da Ermenistan ordusuna yönelik harekatlarda kullanılmasını gerekçe göstererek, Türkiye'ye SİHA ekipmanı olarak satılan elektro-optik ve kızılötesi kamera sistemlerinin satışını askıya almıştı.

        Nisan 2021'de ise Kanada yönetimi, Kanada teknolojisinin Dağlık Karabağ'da kullanılmasını gerekçe göstererek, askıya aldığı 'Türkiye'ye yönelik askeri ihracat izinlerini' iptal ettiğini duyurmuştu.

        "ONLAR İÇİN CİDDİ PROBLEMLER OLABİLİR"
        Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Kanada'nın S/İHA'larımızın adeta destan yazdığı Karabağ Tek Vatan Harekatı'nı gerekçe gösterip SİHA'mıza kullanıcının seçimiyle taktığımız faydalı yük denilen bir aksamı/kamerasını satmaması, halihazırda yerlisi ülkemiz tarafından geliştirilip üretilip, yurt içi ve yurt dışında dahi kullanıma sunulmuşken bizim için herhangi bir problem oluşturmaz. Lakin günün birinde, acil ihtiyacı olduğunda Türkiye'nin Kanada'ya SİHA satmaması onlar için ciddi bir problem olabilir." sözleri akıllara geldi.

        Norveç de 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Türkiye'ye tüm yeni silah satışlarını askıya aldıklarını ve silah ihracatı için önceden verilmiş tüm lisansları inceleyeceğini açıklamıştı.

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        Haberler Dünya Türkiye'ye SİHA malzemesi satmayan Kanada'dan 'TB2' kampanyası
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