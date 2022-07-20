Türkiye'ye SİHA malzemesi satmayan Kanada'dan 'TB2' kampanyası

Ukrayna ordusuna ve halkına destek için Baykar tarafından üretilen 'Bayraktar TB2' insansız hava araçlarının alımına yönelik başlatılan bağış kampanyalarının sayısı, başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede artış gösteriyor. Kampanya başlatılan ülkeler listesine Kanada da katıldı. Kampanyanın ardından Kanada'nın 'Dağlık Karabağ' savaşını bahane ederek 'Bayraktar SİHA'da kullanılan sistemleri satmama kararı akıllara geldi.

'BAYRAKTAR TB2' KAMPANYALARI, İLHAM ALIYOR

Son günlerde sayısı artan 'Bayraktar TB2' kampanyaları, dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan ve Ukrayna'ya destek olmak isteyenlere ilham oluyor.

Çeşitli miktarlarda bağışta bulunarak kampanyalara katılan gönüllüler, Ukrayna halkıyla dayanışma sergiliyor.

BAYKAR 4 ADET 'BAYRAKTAR TB2' HİBE ETTİ

Ukrayna halkının 'Bayraktar TB2' alabilmek için 'Halkın Bayraktar'ı' adıyla haziranda düzenlediği bağış kampanyası başarıyla tamamlandı.

Ukraynalıların bu dayanışma ruhundan etkilenen Baykar, toplanan bağışlarla alınması hedeflenen 3 adet "Bayraktar TB2"yi hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna'ya hibe etti.

LİTVANYA'DA 3 GÜNDE 6 MİLYON AVRO TOPLANDI

Litvanya halkının Ukrayna için 'Bayraktar TB2' satın almak hedefiyle düzenlediği kampanyada 3 günde 6 milyon avro toplandı.

Kampanyadan etkilenen Baykar, Litvanyalıların dayanışmasına katkıda bulunmak için 6 Temmuz'da 'Bayraktar TB2'yi ücretsiz olarak Litvanya'ya hibe etti.