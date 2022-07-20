Rusya'dan yeni harekat sinyali! Lavrov'dan korkutan savaş sözleri: Operasyon bölgesi değişti

"NATO ATEŞLE OYNUYOR"

Lavrov ayrıca NATO ülkelerinin Ukrayna'ya silah göndererek 'ateşle oynadığını' söyledi.

Avrupa'nın tekrar Rusya ile ilişki kurmak istemesi durumunda Moskova'nın nasıl bir tavır alacağı sorusunu yanıtlayan Lavrov, 'Bu aşamada 'Avrupa aniden heyecana kapıldık, biz hala bu konuyla ilgileniyoruz, bazı konularda ekonomik ve ticari alanları düzeltelim' derse biz bundan uzak durmayız. Bizim için nasıl faydalı olacaksa öyle tepki veririz" dedi. Batılı ülkelerin Kiev'i kışkırtarak savaşın sürmesini istediğini savunan Lavrov, "Bazı Batılı politikacıların Kiev'in, savaşı meydanda kazanması gerektiği ve müzakerelerde bulunmaması yönünde birçok açıklaması var. Böyle bir ortamda Kiev tarafıyla müzakereler manasız' dedi.