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    • Dünya
    • 20.07.2022 21:17
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    • 20.07.2022 21:27
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    Rusya'dan yeni harekat sinyali! Lavrov'dan korkutan savaş sözleri: Operasyon bölgesi değişti

    Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşta binlerce insan hayatını kaybetmiş ve dünya büyük bir tahıl sorunuyla karşı karşıya kalmıştı. Savaş son günlerde durmuş olmasına rağmen Rusya'dan yeni bir operasyon sinyali geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, savaşın seyrine dair kritik açıklamalarda bulundu. Strateji değişikliğine gittiklerini belirten Lavrov artık sadece Donetsk ve Luhansk bölgelerinde sürmeyeceğini belirterek, "Operasyonu ilgilendiren bölge değişti" dedi.

    Rusya’dan yeni harekat sinyali!

    Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş ile ilgili Moskova'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

    Batı Kiev'e askeri yardıma devam ederken, saldırılarını ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaştıran Rusya yeni savaş stratejisini açıklayarak Batı'ya tabiri caizse gözdağı verdi.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 'Özel Operasyon' olarak tanımladığı savaşta Rusya'nın tek hedefinin Ukrayna'nın doğusu olmayacağını duyurdu.

    Lavrov, Batı silahlarının tedariğinin Kremlin'in hesabını değiştirdiğini de sözlerine ekledi.

    SAVAŞIN YENİ ADRESİNİ AÇIKLADI

    Devlet medyasında konuşan Rus bakan 'Coğrafi hedefler artık farklı. Hedefler artık sadece DNR ve LNR ile değil, aynı zamanda Herson bölgesi, Zaporizhzhia bölgesi ve bir dizi başka bölge ile ilgili' dedi.

        Rusya'nın hedeflerinin buradaki özerk cumhuriyetler ile sınırlı olmayacağının altını çizen Lavrov, Batı'nın Kiev'e uzun menzilli füze vermesi durumu için şu değerlendirmede bulundu;

        'Sözgelimi, HIMARS gibi silahlar göndermeye devam ettikçe, özel operasyonun coğrafi hedefleri şimdiki sınırlarından daha da ileriye çekilecek. Zira Ukrayna'da Zelenski veya onun yerini alacak herhangi bir kişinin kontrol ettiği yerlerde; bizim topraklarımıza ya da bağımsızlığını ilan edip kendi kaderini belirlemek isteyen bu cumhuriyetlerin topraklarına karşı doğrudan tehdit oluşturabilecek silahlar bulunmasına izin veremeyiz.'

        "NATO ATEŞLE OYNUYOR"

        Lavrov ayrıca NATO ülkelerinin Ukrayna'ya silah göndererek 'ateşle oynadığını' söyledi.

        Avrupa'nın tekrar Rusya ile ilişki kurmak istemesi durumunda Moskova'nın nasıl bir tavır alacağı sorusunu yanıtlayan Lavrov, 'Bu aşamada 'Avrupa aniden heyecana kapıldık, biz hala bu konuyla ilgileniyoruz, bazı konularda ekonomik ve ticari alanları düzeltelim' derse biz bundan uzak durmayız. Bizim için nasıl faydalı olacaksa öyle tepki veririz" dedi. Batılı ülkelerin Kiev'i kışkırtarak savaşın sürmesini istediğini savunan Lavrov, "Bazı Batılı politikacıların Kiev'in, savaşı meydanda kazanması gerektiği ve müzakerelerde bulunmaması yönünde birçok açıklaması var. Böyle bir ortamda Kiev tarafıyla müzakereler manasız' dedi.
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        Rusya’dan yeni harekat sinyali!
        Haberler Dünya Rusya'dan yeni harekat sinyali! Lavrov'dan korkutan savaş sözleri: Operasyon bölgesi değişti
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