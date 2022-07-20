Rusya'dan yeni harekat sinyali! Lavrov'dan korkutan savaş sözleri: Operasyon bölgesi değişti

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş ile ilgili Moskova'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
Batı Kiev'e askeri yardıma devam ederken, saldırılarını ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaştıran Rusya yeni savaş stratejisini açıklayarak Batı'ya tabiri caizse gözdağı verdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 'Özel Operasyon' olarak tanımladığı savaşta Rusya'nın tek hedefinin Ukrayna'nın doğusu olmayacağını duyurdu.
Lavrov, Batı silahlarının tedariğinin Kremlin'in hesabını değiştirdiğini de sözlerine ekledi.
SAVAŞIN YENİ ADRESİNİ AÇIKLADI
Devlet medyasında konuşan Rus bakan 'Coğrafi hedefler artık farklı. Hedefler artık sadece DNR ve LNR ile değil, aynı zamanda Herson bölgesi, Zaporizhzhia bölgesi ve bir dizi başka bölge ile ilgili' dedi.