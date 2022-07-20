ABD’yi sarsan balayı cinayeti! Otel odasında ölü bulundu

AVUKATI KONUŞTU: CESEDİ OTEL ODASINDA BULDU

38 yaşındaki adam hakkındaki suçlamalar ile ilgili sessizliğini sürdürürken beklenen açıklama avukatından geldi. Cinaywet suçlaması ile hakim karşısına çıkacak olan Dawson'un avukatı müvekkilinin Chen'in cansız bedenini otel odasında bulduğunu açıkladı.

Avukat müvekkilinin Che'in nasıl öldüğüne dair bir fikri olmadığını belirtti ve Dawson'un suçsuz olduğunun altını çizdi.