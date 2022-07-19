İngiltere'de ilk kez Hint kökenli biri başbakan olabilir

EN AZ 30 VEKİLİN DESTEK VERMESİ BEKLENİYOR

Partinin, lider seçimi ve liderin görevden alınması süreçlerini yürüten organı '1922 Komitesi' Başkanı, milletvekili Sir Graham Brady'nin, 11 Temmuz'da yaptığı açıklamaya göre, vekillerin aday olmak için en az 20 vekilin desteğini alması, girecekleri ilk ve sonraki turlarda ise en az 30 vekilin oyunu alması gerekiyor. Adaylardan en son iki kişi kalana kadar en az oyu alan vekil elenerek seçim turları yapılmaya devam edilecek. Seçim turları Avam Kamarası'nda yapılıyor.

GÖÇMEN ADAYLAR ÖN PLANA ÇIKIYOR

Sir Brady açıklamasında ayrıca, Johnson'ın yerini almak için Hint kökenli eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Hint kökenli İngiltere ve Galler Başsavcısı Suella Braverman, Nijerya kökenli eski Eşitlikler Bakanı Kemi Badenoch, Irak kökenli milletvekili Nadhim Zahawi, Dışişleri Bakanı Liz Truss, Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Penny Mordaunt, milletvekili Jeremy Hunt ve milletvekili Tom Tugendhat olmak üzere 8 adayın ilk turda yarışacağını duyurdu.