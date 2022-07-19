İngiltere'de ilk kez Hint kökenli biri başbakan olabilir

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından parti liderliği ve başbakanlık koltuğu için yarışan milletvekillerinden göçmen kökenli Rishi Sunak'ın seçim turlarında birinci gelmesiyle İngiltere'de ilk kez Hint asıllı birinin başbakan olma ihtimali doğdu.
JOHNSON'IN İSTİFASIYLA SÜREÇ BAŞLADI
Johnson'un, kabinesinde ve partisinde yaşanan istifalar, başbakanlıkta Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal eden partiler gibi bir dizi olayın ardından 7 Temmuz'da istifa etmesi sonrasında ülkede 358 vekili bulunan Muhafazakar Parti'nin, yeni liderini ve başbakanını seçme çalışmaları başladı.
EN AZ 30 VEKİLİN DESTEK VERMESİ BEKLENİYOR
Partinin, lider seçimi ve liderin görevden alınması süreçlerini yürüten organı '1922 Komitesi' Başkanı, milletvekili Sir Graham Brady'nin, 11 Temmuz'da yaptığı açıklamaya göre, vekillerin aday olmak için en az 20 vekilin desteğini alması, girecekleri ilk ve sonraki turlarda ise en az 30 vekilin oyunu alması gerekiyor. Adaylardan en son iki kişi kalana kadar en az oyu alan vekil elenerek seçim turları yapılmaya devam edilecek. Seçim turları Avam Kamarası'nda yapılıyor.
GÖÇMEN ADAYLAR ÖN PLANA ÇIKIYOR
Sir Brady açıklamasında ayrıca, Johnson'ın yerini almak için Hint kökenli eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Hint kökenli İngiltere ve Galler Başsavcısı Suella Braverman, Nijerya kökenli eski Eşitlikler Bakanı Kemi Badenoch, Irak kökenli milletvekili Nadhim Zahawi, Dışişleri Bakanı Liz Truss, Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Penny Mordaunt, milletvekili Jeremy Hunt ve milletvekili Tom Tugendhat olmak üzere 8 adayın ilk turda yarışacağını duyurdu.
Daha önce aday olacaklarını açıklayan Pakistan asıllı eski Sağlık Bakanı Sajid Javid, Ulaştırma Bakanı Grant Shapps ve milletvekili Rehman Chishti de 12 Temmuz da liderlik yarışından çekildiğini kamuoyuyla paylaştı.
SUNAK 3 TURU DA ÖNDE TAMAMLADI
Ülkede 13 Temmuz'da yapılan ve en az 30 vekilin oyunun alınması gereken ilk tur seçiminde eski Bakan Sunak 88 ile en fazla milletvekilinden oy alan aday olurken Mordaunt 67, Truss 50, Badenoch 40, Tugendhat 37 ve Braverman 32 oy aldı.
Sunak'ın istifasının ardından yerine atanan Maliye Bakanı Nadhim Zahawi ile eski sağlık bakanlarından Jeremy Hunt ise ilk turda 30 oy barajını geçemeyerek elendi.
İkinci turda ise Hint asıllı Sunak 101 ile en fazla oy alan aday olurken Mordaunt 83, Truss 64, Badenoch 49, Tugendhat 32 oy aldı.
Braverman ise 30 oy barajının altında kalarak 27 oyla liderlik yarışına veda etti.