İki yüzlü Avrupa Birliği Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya kapıları açtı

Von der Leyen, iki ülkeye yapılan AB yatırımlarının artacağını, ticaret bağlarının gelişeceğini vurguladı.

MACRON VE MERKEL'E TEŞEKKÜR

Arnavutluk Başbakanı Rama da müzakerelerin başlaması için verdiği destekten ötürü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve önceki dönemde gösterdiği çabalar için Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel'e teşekkür etti.

Rama, güçlü, demokratik, Avrupalı bir Arnavutluk inşa etmek için çalışacaklarını söyledi.

Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski de 17 yıl sonra iki ülkenin AB ile müzakerelere başlamasının tüm bölge için ilerleme sağlayacağını kaydetti.

ARNAVUTLUK'UN AB SÜRECİ

Arnavutluk, AB üyeliği için resmi başvurusunu 2009'da yaptı. Komisyon, 2010'da Arnavutluk'un aday ülke olabilmesini 12 önceliğin yerine getirilmesi şartına bağladı.

Komisyon, Ekim 2012'de Arnavutluk'a adliye ve kamu yönetimi reformu alanlarında kilit önlemlerin tamamlanması ve yasamaya ilişkin usul kurallarının revize edilmesi kaydıyla AB adaylığı statüsü verilmesi yönünde tavsiye kararı aldı.

AB Konseyince Haziran 2014'te Arnavutluk'a 'aday statüsü' verildi.