Paris'te ulaşım çilesi... Sıcaklıklar rekor kırarken tıklım tıklım yolculuk

Bir metronun arıza yaptığı anlaşılırken yolcular ray hattında yürüdü.

Fransa basınındaki haberlere göre, bazı güzergahlardaki raylarda kimliği belirsiz kişilerin tespit edilmesi üzerine Paris ve banliyöleri arasında sefer yapan RER B ve RER D hatlarındaki tren seferlerinde ciddi aksamalar yaşandı.

Paris Nord - Chatelet les Halles istasyonu ile Orry-la-Ville - Coye, Paris Gare de Lyon, istasyonlarına yakın tünellerde yolcular uzun süre mahsur kaldı.

DAKİKALARCA MAHSUR KALDILAR

Dakikalarca tünellerde mahsur kalan yolcuların bir kısmı en yakındaki istasyonlara yürüyerek ulaşmaya çalıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise dar alanda kalabalığın yığıldığı, bazı yerlerde de yolcuların telefonlarının ışıklarını açarak tek sıra halinde ilerlemeye çalıştığı görülüyor.