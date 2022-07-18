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    • Dünya
    • 18.07.2022 15:41
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    • 18.07.2022 16:33
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    Paris'te ulaşım çilesi... Sıcaklıklar rekor kırarken tıklım tıklım yolculuk

    Avrupa yüksek sıcaklığın etkisi altında kavrulurken Fransa sıcaklık rekorları kırıyor. Ülkede sıcaklara karşı 'alarm' verilirken Fransa'nın başkenti Paris'ten ilginç görüntüler de sosyal medyaya düştü. Yüksek sıcaklıkla birlikte toplu ulaşımda büyük sıkıntıların yaşandığı Paris'te yolcuların adet balık istifi taşındığı görüldü.

    takvim.com.tr
    Paris’te ulaşım çilesi...

    Avrupa yüksek sıcaklığın etkisi altında kavruluyor.

    Sıcaklığın rekor kırdığı ülkelerin başında Fransa geliyor.

    Öyle ki Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde yüksek sıcaklıklar sebebiyle 7 gün önce başlayan ve hala söndürülemeyen yangında 14 bin 300 hektarlık yeşil alanın yandığı belirtildi.

    Sıcaklığın bazı yerlerde 44 dereceye ulaşmasının beklendiği bilidirlirken bazı bölgelerde "kırmızı" alarma geçildi.

    SOSYAL MEDYAYA DÜŞEN VİDEO: SICAKLIK BALIK İSTİFİ YOLCULUK
    Yüksek sıcaklıkla birlikte toplu ulaşımda büyük sıkıntılar yaşanıyor.

    Sosyal medyaya düşen görüntülerde Paris'te yolcuların adet balık istifi taşındığı görüldü.

        Bir metronun arıza yaptığı anlaşılırken yolcular ray hattında yürüdü.

        Fransa basınındaki haberlere göre, bazı güzergahlardaki raylarda kimliği belirsiz kişilerin tespit edilmesi üzerine Paris ve banliyöleri arasında sefer yapan RER B ve RER D hatlarındaki tren seferlerinde ciddi aksamalar yaşandı.

        Paris Nord - Chatelet les Halles istasyonu ile Orry-la-Ville - Coye, Paris Gare de Lyon, istasyonlarına yakın tünellerde yolcular uzun süre mahsur kaldı.

        DAKİKALARCA MAHSUR KALDILAR
        Dakikalarca tünellerde mahsur kalan yolcuların bir kısmı en yakındaki istasyonlara yürüyerek ulaşmaya çalıştı.

        Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise dar alanda kalabalığın yığıldığı, bazı yerlerde de yolcuların telefonlarının ışıklarını açarak tek sıra halinde ilerlemeye çalıştığı görülüyor.

        Bazı yolcular Twitter'dan hatlardan sorumlu şirketlere tepki göstererek zararlarının tazmin edilmesi talebinde bulundu.

        TRENLERDE KLİMA YOK
        Öte yandan 15 bölgede aşırı sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm verilen ülkede, Le Parisien gazetesi, söz konusu hatlarda çalışan trenlerde klima bulunmadığını aktardı.

        Trenlerde klima bulunmaması yolcuların tepkisine yol açtı.

        İMAMOĞLU GÖNDERMESİ
        Sosyal medyada bir kullanıcı Paris'te yaşanan ulaşım çilesini İstanbul'dakine benzeterek Ekrem İmamoğlu ile Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun buluşmasına gönderme yaptı.

            Kullanıcı İmamoğlu ile Hidalgo'nun görüştüğü paylaşımı alıntılayıp, "Ruh ikizi de bizim başımızda." ifadelerine yer verdi.

            Bir kullanıcı da, "Aynı bizim Ekrem'in İstanbul'u gibi" ifadeleriyle ulaşımda yakanan çileyi eleştirdi.
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