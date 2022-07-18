Paris'te ulaşım çilesi... Sıcaklıklar rekor kırarken tıklım tıklım yolculuk

Avrupa yüksek sıcaklığın etkisi altında kavruluyor.
Sıcaklığın rekor kırdığı ülkelerin başında Fransa geliyor.
Öyle ki Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde yüksek sıcaklıklar sebebiyle 7 gün önce başlayan ve hala söndürülemeyen yangında 14 bin 300 hektarlık yeşil alanın yandığı belirtildi.
Sıcaklığın bazı yerlerde 44 dereceye ulaşmasının beklendiği bilidirlirken bazı bölgelerde "kırmızı" alarma geçildi.
SOSYAL MEDYAYA DÜŞEN VİDEO: SICAKLIK BALIK İSTİFİ YOLCULUK
Yüksek sıcaklıkla birlikte toplu ulaşımda büyük sıkıntılar yaşanıyor.
Sosyal medyaya düşen görüntülerde Paris'te yolcuların adet balık istifi taşındığı görüldü.