Norveç'te Ukrayna için Bayraktar TB2 bağış kampanyası: 250 krondan fazlasını verene sürpriz!

Ukrayna ordusuna ve halkına destek için Bayraktar TB2 satın alınıp bağışlanması amacıyla bir dizi ülkede kampanyalar başlatıldı. Kampanyalar sonunda Ukrayna'da 3, Litvanya'da 1 Bayraktar TB2 alımı için hedeflenen rakamlara ulaşıldı. Polonya'da aynı amaçla açılan kampanya ise sürüyor.