CHP kamera kayıtlarına rağmen halen yalana devam ediyor! İlk AK Partililer gelmişti! CHP'li Öztrak kabullenemiyor

KUYRUKLU YALAN

Uslu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda aracıyla Meclis'e girdiği görüntüleri paylaşarak şöyle dedi:

Chp li vekiller 15 temmuzda meclise ilk gelen vekilermiş…Halbuki 22.33 de basın müşavirimle ilk gelen benim ve akşam gelir gelmez görevli memurdan "tatbikat var diyorlar ancak karşıdan (genel kurmayın ordan) silah sesleri geliyor Amirim" bilgisini aldım ve hemen cep telefonuna sarılıp Meclis Başkanımızı aradım.hem Meclisin üç dönem güvenlikten sorumlu idare amiri olarak hem Mv olarak hemde duyarlı bir yurttaş olarak görevim Meclisi savunmaktı.o darbe gecesi Sn KK,kahvesini yudumlarken bizler mecliste sabahladık.kuyruklu yalan!

Yaşananlara ilişkin bugünkü CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında kendisine yöneltilen soruya yanıt veren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, algısını sürdürdü.

ÖZTRAK YALANA DEVAM

Öztrak, 15 Temmuz 2016'da darbe girişimi sırasında "TBMM'ye ilk CHP'li milletvekillerinin değil dönemin TBMM İdare Amiri Salim Uslu'nun geldiği" tartışmalarına ilişkin soruyu, "15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin başladığının görüldüğü, anlaşıldığı andan itibaren Sayın Genel Başkan'ımız, Ankara'da olan milletvekillerimize bu hain darbecilere karşı derhal Meclis'e gidip millet iradesine sahip çıkmaları talimatını vermiştir. Bizim milletvekillerimiz de o gece Meclis'in kapılarını ilk açtırarak gazi Meclise girmiştir." diye yanıtladı.

TELEVİZYON KARŞISINA GEÇİP KAHVE YUDUMLADI

Direnişe gölge düşürmek ve FETÖ'yü aklamak için kontrollü darbe yalanını uyduran Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbe saatlerinde istanbul havalimanında birkaç metredeki cuntacı askerlerle karşılaşmamak için VIP'te bekledi sonra da çıkış yaparak CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahve içerek gelişmeleri takip etti.

"YÜRÜYEREK GEÇTİM GİTTİM"

Geçtiğimiz yıl o gece yaşananlara ilişkin konuşan Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Ben (zırhlı aracın yanından yürüyerek) geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi?" ifadelerini kullandı.

ÖZKOÇ'UN FETÖ İLE TEMASLARI

15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nü aklamak için 'kontrollü darbe' söylentilerini ortaya atan CHP'li isimlerin FETÖ ile olan temaslarını kanıtlayan belge ve görüntüler sık sık haberlerimizde yer aldı.