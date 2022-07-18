Avrupa'da artan sıcaklar orman yangınlarına neden oluyor! Birçok ülkedeki yangınlar hala söndürülemedi

Avrupa'yı alev sardı! Hava sıcaklıklarının rekor dereceleri göstermesi üzerine Fransa, İspanya ve Portekiz'den yangın haberleri gelmeye başladı. 13 Temmuz'da başlayan yangınlar hala kontrol altına alınamadı.

İngiltere'de de alarm vardı. Hava sıcaklıkları 40 dereceyi aşınca vatandaşlara 'Sokağa çıkmayın' çağrısı yapıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gironde bölgesindeki yangınlarla mücadele kapsamında kurulan bölgede inceleme yaptı.

"Fransa'nın dört bir yanından üç bin itfaiyeci mücadele ediyor" ifadesini kullandı. İspanya Başbakanı Perdo Sanchez de uyardı: Dikkatli olalım. Yüksek sıcaklıklar karşısında aşırı risk altındayız.