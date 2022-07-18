ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de Indiana eyaletine bağlı Indianapolis kentinde Greenwood Park Alışveriş Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlendi.
3 KİŞİ ÖLDÜ
İlk incelemede, saldırıda 2 kişinin öldüğü duyurulurken, Indianapolis Polis Departmanı Şefi Jeff Ison, daha sonra 22 yaşındaki bir kişinin düzenlediği saldırıda ölü sayısının 3 olduğunu açıkladı.
SALGIRDAN SİVİL BİRİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
Saldırganın da orada bulunan sivil ve silahlı bir kişi tarafından vurularak öldürüldüğünü belirten Ison, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.
Yaralılar arasında 12 yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğunu kaydeden Ison, olaya ve saldırgana ilişkin incelemenin sürdüğünü aktardı.