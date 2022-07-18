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    • Dünya
    • 18.07.2022 08:25
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    • 18.07.2022 08:25
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    ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

    Son dakika haberleri... ABD’de Greenwood Park Alışveriş Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişinin öldüğü 2 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

    AA
    ABD’de silahlı saldırı!

    ABD'de Indiana eyaletine bağlı Indianapolis kentinde Greenwood Park Alışveriş Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlendi.

    3 KİŞİ ÖLDÜ
    İlk incelemede, saldırıda 2 kişinin öldüğü duyurulurken, Indianapolis Polis Departmanı Şefi Jeff Ison, daha sonra 22 yaşındaki bir kişinin düzenlediği saldırıda ölü sayısının 3 olduğunu açıkladı.

    SALGIRDAN SİVİL BİRİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
    Saldırganın da orada bulunan sivil ve silahlı bir kişi tarafından vurularak öldürüldüğünü belirten Ison, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.

    Yaralılar arasında 12 yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğunu kaydeden Ison, olaya ve saldırgana ilişkin incelemenin sürdüğünü aktardı.

        Ison, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini, alışveriş merkezinin tuvaletinde şüpheli bir çantaya polis tarafından incelenmek üzere el konulduğunu ifade etti.

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