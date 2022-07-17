SON DAKİKA: Eski ABD Büyükelçisi James Jeffrey'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: 15 Temmuz ile 11 Eylül aynı

Eski ABD Büyükelçisi ve eski DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenine katıldı. Jeffrey, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu ve bu örgütün bu şekilde anılması gerektiğini ifade eden Jeffrey, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Bu bir terör örgütünün NATO müttefiki olan demokratik bir devlete yönelik saldırısıdır.
El Kaide terör örgütünün 11 Eylül'de bize saldırısı olsun, 15 Temmuz 2016'da Fetullah Gülen terör örgütünün Türkiye'ye yönelik saldırısı olsun, bunlara aynı şekilde bakılmalı. Bunlar sadece demokrasiye yönelik saldırı değil aynı zamanda ittifak dayanışmamıza da bir saldırıdır ve bunun bir daha olmaması için gereken her şeyi yapmalıyız" ifadelerini kullandı.